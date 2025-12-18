El pasado fin de semana, en Fusagasugá, Cundinamarca, una mujer identificada como María Ligia Garzón Ayala, de 44 años, fue asesinada a puñaladas, por su expareja, mientras bailaban en una discoteca. Imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento muestran cómo el hombre sacó una navaja de su bolsillo y la atacó.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Tengo miedo”: Vivian Polanía y la dura situación que vivió; hablaba de “acoso y persecución”)

Testigos intervinieron para auxiliar a María Ligia, quien fue llevada a un centro médico cercano, donde falleció debido a las heridas en el pecho. El presunto agresor, identificado como William Barbosa, según Primer Impacto, huyó del lugar.

Señalado de crimen de María Ligia Garzón fue capturado

La Policía lo capturó en el municipio de Pasca (Cundinamarca), donde presuntamente planeaba ocultarse. Durante el arresto se incautó el arma presuntamente utilizada en el crimen.

Lee También

“En menos de 48 horas recolectamos todo el acervo probatorio para demostrarle a la Fiscalía y a los jueces que esta persona era la responsable de este feminicidio”, afirmó Mauricio Herrera, comandante de la Policía de Cundinamarca en declaraciones difundidas por ‘Citytv’.

Según la Policía, la relación romántica entre el sospechoso y María Ligia terminó aproximadamente tres semanas antes del hecho. Las autoridades informaron que el hombre no contaba con antecedentes penales ni denuncias previas por violencia de género.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: