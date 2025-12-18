Tras la muerte de la jueza Vivian (Heidy) Franco, sus procesos judiciales pendientes deberán ser reasignados a otros jueces mientras continúan las investigaciones sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Polanía había señalado en 2023, durante una entrevista concedida a Semana en septiembre de ese año, que se sentía objeto de acoso y persecución en el ejercicio de sus funciones. Esas declaraciones fueron retomadas por el medio tras su fallecimiento, ocurrido el 17 de diciembre de 2025, cuando fue hallada sin vida en su residencia.

“Me quieren sacar, no es invento mío. Tengo pruebas y grabaciones de esto. Yo hablo a calzón quitado. No me parece justo lo que están haciendo conmigo. Y estoy segura de que todo viene por un caso de corrupción. Tengo miedo de mi vida, ayer cuando entré a la sala, sentí que estaba ingresando a la horca”, dijo la jueza.

En ese diálogo, marcado en el contexto de una controversia mediática porque, en su momento, fue grabada protagonizando un baile erótico, al parecer en instalaciones del Palacio de Justicia de Cúcuta, en medio de la celebración del Día del Amor y la Amistad en 2023.

La togada afirmó, en su momento, que enfrentaba presiones derivadas de la difusión del video en redes sociales. Según explicó entonces, ese episodio dio lugar a cuestionamientos públicos que afectaron su entorno laboral.

Durante la entrevista, la jueza manifestó que el escrutinio mediático tuvo impacto en su vida personal y profesional, y sostuvo que percibía conductas de acoso asociadas a críticas reiteradas sobre su comportamiento.

“Nunca he tenido ninguna denuncia por corrupción. No es vida privada, es pública, pero es mi libre derecho al desarrollo de la personalidad. Yo entiendo que soy de una generación diferente. Yo intenté cambiar porque pensaba que el error era mío y empecé a ponerme vestidos largos. Ahora tengo un trauma psicológico con eso, hasta el punto de no poderme poner una falda sin pensar que alguien me está mirando y juzgando”, aseguró en su momento, Polanía.

¿Cómo encontraron el cuerpo de la jueza Vivian Polanía?

El cuerpo fue hallado el 17 de diciembre de 2025 en su apartamento en Cúcuta, Norte de Santander, tras no responder a llamadas de su esquema de seguridad y familiares.

Ante la falta de comunicación, los escoltas y un familiar ingresaron al inmueble con la asistencia de un cerrajero, encontrándola sin signos vitales en su habitación junto a su bebé de aproximadamente dos meses, quien fue trasladado de inmediato a un centro asistencial para valoración médica, según reportó El Tiempo.

La Policía Metropolitana de Cúcuta y la Fiscalía General de la Nación activaron los actos urgentes de investigación, incluyendo la inspección técnica del lugar y la recolección de evidencia.

“Ella tenía un esquema de seguridad de Unidad Nacional de Protección (UNP), pero, pues, hasta que no salgan los resultados de medicina legal, no podremos dar mayores datos”, afirmó Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante de la Policía de Cúcuta.

En la revisión preliminar, las autoridades no encontraron signos visibles de violencia en el cuerpo de la jueza, y el caso sigue a la espera de los resultados del dictamen de Medicina Legal para determinar la causa exacta del fallecimiento, indicaron fuentes oficiales.

