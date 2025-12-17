La muerte de la jueza Vivian Polanía, confirmada este miércoles 17 de diciembre de 2025 en la ciudad de Cúcuta, reactivó la atención pública sobre una funcionaria judicial que ya había estado en el centro de la polémica nacional por un video grabado dentro del Palacio de Justicia, episodio que marcó un antes y un después en su carrera.

Polanía, de 37 años, fue encontrada sin vida en su apartamento. Junto a ella estaba su hijo de dos meses, quien fue trasladado a un centro asistencial para verificar su estado de salud. Hasta ahora, las autoridades no han informado las causas del fallecimiento ni han entregado detalles oficiales sobre lo ocurrido.

El video de la juez Vivian Polanía

El nombre de la jueza había cobrado notoriedad en 2023, cuando se conocieron imágenes en las que aparecía celebrando el Día de Amor y Amistad dentro del Palacio de Justicia de Cúcuta, durante un evento que incluyó un ‘show’ exótico. El video, que se viralizó rápidamente, provocó un fuerte debate sobre la conducta de los funcionarios judiciales y el uso de espacios institucionales.

En las imágenes se observa a Polanía participando de la celebración, mientras el artista interactúa con ella durante el espectáculo. El hecho llevó a la Comisión de Disciplina Judicial de Norte de Santander a suspenderla por tres meses.

En su momento, el presidente del organismo, Calixto Cortés Prieto, sostuvo que se trató de un comportamiento “calculado e inmoderado”, agravado por haberse producido dentro de una sede judicial.

Teniendo en cuenta el contenido del video, Pulzo se abstiene de difundirlo, en caso de querer verlo puede acceder al siguiente enlace.

Ese no fue el único antecedente disciplinario. La jueza ya había sido sancionada previamente por aparecer con vestimenta informal y fumando durante una audiencia virtual, lo que también fue considerado incompatible con la investidura del cargo.

Qué pasó con el video de la jueza Vivían Polanía

Luego de la difusión del video, Polanía salió en defensa de su actuación. En entrevista con La W Radio, aseguró que no se trataba de un contenido delicado y explicó que el ‘show’ hacía parte de una actividad organizada por un emprendimiento local, en el marco de una fiesta interna denominada “fiesta de colores”. Según su versión, la dinámica incluía presentaciones animadas por parte de distintos juzgados.

Quién era la jueza Vivian Polanía

Vivian Polanía era abogada, especialista en Derecho Constitucional y contaba con una maestría en Derechos Humanos. En su ejercicio profesional, llevaba procesos relacionados con estructuras criminales que operan en Norte de Santander, una de las regiones con mayores retos en materia de seguridad.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento, su muerte vuelve a poner bajo la lupa el episodio que la convirtió en una figura ampliamente reconocida, no por sus fallos judiciales, sino por un video que sacudió al sistema judicial y provocó una fuerte controversia pública.

