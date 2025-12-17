Las autoridades reaccionaron a tiempo y la sacaron del río Támesis, en Londres, cuando presuntamente trataba de quitarse la vida después de estar involucrada en el hecho en el que dos menores murieron envenenadas.

En principio, los medios británicos que confirmaron la noticia aseguraron que no tenía muchas complicaciones de salud y por eso se habla incluso de que cuando reciba el alta, será judicializada y enviada a Colombia.

“La Unidad de Policía Marina de la Met recuperó a una mujer de unos 50 años del agua a las 7:14 horas y la llevó al hospital, donde desde entonces se ha determinado que sus heridas no ponen en peligro su vida”, reportó el medio británico The Sun.

No obstante, El Tiempo contrastó esa información y descubrió que realmente la mujer se encontraría en “un delicado estado de salud”, por lo que permanece bajo la atención médica necesaria para poder estabilizarla.

Por qué buscaban a Zulma Guzmán

La empresaria colombiana Zulma Guzmán Castro, fundadora de una plataforma de alquiler de vehículos eléctricos y exparticipante de Shark Tank Colombia, era buscada por la Interpol mediante una circular roja emitida a solicitud de la Fiscalía General de la Nación.

La razón principal es su presunta responsabilidad en el envenenamiento con talio de dos menores de edad en Bogotá, en abril de 2025. Las niñas, de 13 y 14 años, fallecieron luego de consumir frambuesas cubiertas de chocolate contaminadas con este metal altamente tóxico, enviadas como supuesto regalo a un apartamento en el barrio Rosales.

Las autoridades la señalan como la coordinadora del envío del paquete envenenado, basado en evidencias como testimonios del domiciliario, rastreo de llamadas, mensajes y compras previas de las frambuesas. El móvil apuntaría a una venganza pasional, derivada de una relación extramatrimonial que Guzmán mantuvo con el padre de una de las víctimas.

Por estos hechos, Guzmán abandonó Colombia rumbo a Argentina y se desplazó por Brasil, España y el Reino Unido, lo que motivó la activación de la alerta internacional para su ubicación y captura en más de 190 países. Ella ha negado las acusaciones, afirmando que su viaje obedeció a motivos académicos y familiares, y asegura tener pruebas de su inocencia.

El caso, que incluye cargos por doble homicidio agravado, sigue en investigación.

