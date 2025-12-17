Este martes 16 de diciembre se encontró a Zulma Guzmán en Londres, luego de tener circular de Interpol para su captura, esto al ser acusada de asesinar a unas menores en Bogotá. De acuerdo con medios británicos como The Sun, la empresaria fue hallada al lanzarse desde el Battersea, uno de los puentes más antiguos que cruzan el río Támesis.

Guzmán fue hospitalizada por las condiciones en las que estaba y, si bien no presentaba heridas que comprometieran su vida, se mantendrá en un centro asistencial ya que quedó en un delicado estado de salud. Precisamente por esto, el Gobierno de Colombia aclaró que la acusada no ha sido legalmente capturada y agregó qué debe esperarse para su judicialización.

¿Por qué Zulma Guzmán aún no ha sido capturada?

Laura Sarabia aseguró en El Tiempo que aún no se ha podido llevar a cabo la detención, debido al sistema de las leyes que rigen en Reino Unido. Sin embargo, aclaró que, una vez la empresaria sea dada de alta, se procederá con su captura y traslado a Colombia.

“La señora se encuentra en un hospital y no ha sido capturada. Según las leyes británicas, se debe esperar a que sea dada de alta en el hospital donde se encuentra para que la judicialicen. Una vez pase eso, será puesta a disposición de las autoridades”, añadió la embajadora de Colombia en Reino Unido al medio ya citado.

La diplomática añadió que ubicaron a Guzmán gracias al sistema de cámaras de seguridad londinense. Según añadió en El Tiempo, la comunicación del Gobierno Nacional con la policía inglesa es permanente.

¿Cómo hallaron a Zulma Guzmán en Londres?

De acuerdo con The Sun, la empresaria fue sacada del Támesis sobre las 6:45 de la mañana (hora local. 1:45 a. m. en Colombia) del pasado martes por la unidad de policía marina de Londres, luego de una alerta de que había una mujer que se estaba ahogando en estas aguas.

Una vez la sacaron del río, y al verificar su identidad, descubrieron que se trataba de la colombiana búsqueda por la policía internacional por el caso del envenenamiento de las niñas en Bogotá, que comieron unas frambuesas intoxicadas con talio que ella envió. Uno de los datos clave que permitió ubicar a Guzmán en Reino Unido fue por una entrevista virtual que dio al medio investigativo Focus Noticias. Allí, se le vio beber de una botella de agua de una marca reconocida en esa región, lo que permitió reducir la búsqueda a esa zona.

El Gobierno Nacional espera que, dentro de las próximas horas, a Zulma Guzmán le den de alta para iniciar el trámite de judicialización y sea enviada al país para responder ante las autoridades locales y recibir la condena que merece.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.