Cataluña decidió endurecer sus medidas sanitarias ante el acelerado incremento de contagios de gripe (la variante H3N2 subclado K), que en la última semana duplicaron su incidencia y alcanzaron niveles considerados “muy altos”, según El País.

Desde este miércoles será obligatorio el uso de mascarilla en hospitales, centros de salud y residencias geriátricas, una decisión con la que el gobierno catalán busca proteger a pacientes vulnerables y contener la transmisión del virus.

La portavoz del Ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, confirmó que la resolución será publicada por el Departamento de Salud y tendrá aplicación inmediata. Aun así, pidió a la ciudadanía empezar a cubrirse boca y nariz desde este mismo martes. Según afirmó, el uso de la mascarilla “ayuda a salvar vidas” en entornos donde se concentran personas de mayor riesgo.

El más reciente reporte del Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Cataluña (SIVIC) evidenció el aumento sostenido de contagios: 418 casos por cada 100.000 habitantes y 24.969 diagnósticos en siete días, cifra que más que duplica la semana previa. El pico llegó incluso un mes antes que el año pasado, cuando la incidencia fue de 293 casos por cada 100.000 personas.

En paralelo, Cataluña reiteró el llamado a la vacunación, disponible para toda la población. Las coberturas alcanzan el 66 % en mayores de 80 años y el 52 % en personas de 70 a 79 años, porcentajes que las autoridades buscan elevar ante el comportamiento del virus.

SEMES advierte: la variante K de la gripe A acelera la transmisión y eleva la presión asistenciahttps://t.co/mKeJIFGw8E pic.twitter.com/ZHqczzODgO — SEMES (@SEMES_) December 5, 2025

Cierres de escuelas por virus en el Reino Unido

La situación catalana se da en medio de una temporada invernal particularmente compleja en Europa. De acuerdo con información publicada por The Guardian, el Reino Unido enfrenta un incremento excepcional de casos de gripe asociado a la variante subclado K del virus H3N2.

El impacto ha sido tan fuerte que provocó saturación hospitalaria, cierres temporales de escuelas y la reactivación de recomendaciones preventivas para la población.

