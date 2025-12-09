Mientras que el panorama político en Colombia está caliente, la realidad frente a la ceremonia de reconocimiento del Premio Nobel para María Corina Machado llegó a un capítulo inesperado por la anulación definitiva de la conferencia de prensa de la opositora del gobierno de Venezuela.

Así se lo confirmó la organización del Instituto Nobel a la agencia AFP, en información a su vez replicada por revista Semana, que tiene a la periodista Salud Hernández-Mora como presencia desde Colombia en Noruega, país donde está prevista la entrega.

“Hoy tampoco vamos a ver a María Corina Machado porque la rueda de prensa que siempre se celebra un día antes de un galardón tan prestigioso, la han cancelado definitivamente. Esperamos que mañana llegue. Todo sigue sumido en el más absoluto sigilo”, afirmó la comunicadora española.

La periodista está en el Grand Hotel de Oslo, donde también se encuentra Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, que le dio un parte sobre la situación de la lucha opositora al régimen de Nicolás Maduro.

“Estamos mucho más cerca que ayer; yo no le voy a decir si va a ser hoy o mañana, pero estamos muchísimo más próximos a la meta por la que viene luchando el pueblo de Venezuela. Vale la pena resaltar esta frase porque es una forma de salir al paso a los que quieren, de manera irresponsable, maliciosa, querer hacer ver que es que los venezolanos estamos cruzados de brazos esperando que otros resuelvan el drama nuestro. No, los venezolanos vienen entregando su vida, su alma, su corazón, más de 26 años resistiendo. Somos una referencia por la capacidad de lucha”, le afirmó a Hernández-Mora.

Cabe remarcar que antes se indicó que la rueda de prensa de María Corina Machado se retrasó, pero ahora es claro que no se llevará a cabo ya que habitualmente se ejecuta un día antes de la entrega del galardón.

De hecho, el portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim, remarcó las dificultades para María Corina Machado de cara a la entrega del premio Nobel de la Paz en la Municipalidad de Oslo. “Ella misma ha dicho ella lo difícil que fue venir a Noruega. Esperamos que asista a la ceremonia”, advirtió.

¿Cuándo es la entrega del Premio Nobel de la Paz?

La entrega del Premio Nobel de la Paz se realiza cada año el 10 de diciembre. Ese día se conmemora la muerte de Alfred Nobel, fundador de los premios. El acto oficial tiene lugar en el Oslo City Hall, en Oslo, Noruega, la sede tradicional para este galardón.

La ceremonia suele comenzar en la tarde hora local, alrededor de la 13:00 (hora de Oslo, CET / UTC+1), que en hora de Colombia es a las 7 de la mañana, por lo que hay gran expectativa sobre la presencia de María Corina Machado.

El proceso cada año se estructura en dos etapas principales: la primera es el anuncio del ganador, que se ejecuta en octubre; la segunda es la ceremonia de entrega en diciembre.

Por ejemplo, en 2025 el galardón fue anunciado el 10 de octubre por el Norwegian Nobel Committee y la ceremonia de entrega está programada para el 10 de diciembre de 2025 en el Ayuntamiento de Oslo.

Durante la ceremonia, el laureado recibe la medalla, el diploma y pronuncia su discurso de aceptación — la “Nobel Lecture”. Además, por la noche suele celebrarse una tradicional procesión con antorchas seguida de un banquete oficial.

Este formato se ha mantenido casi invariable desde los orígenes del premio. Desde 1901, año en que se entregó por primera vez, el 10 de diciembre ha sido la fecha oficial para reconocer a quienes trabajan por la paz, la fraternidad entre naciones y la resolución de conflictos.

María Corina Machado gana el Nobel de Paz

El Premio Nobel de la Paz fue otorgado este 10 de octubre a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado por sus esfuerzos "a favor de una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".