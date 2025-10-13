Un atentado sicarial sacudió el norte de Bogotá este lunes 13 de octubre por la tarde, cuando dos activistas venezolanos, Luis Alejandro Peche Arteaga y Yendri Omar Velásquez Rodríguez, fueron atacados a tiros a la salida de un edificio en el barrio Cedritos.

María Corina Machado condenó enérgicamente el hecho, calificándolo como una “grave agresión” contra los derechos humanos y exigiendo al Gobierno de Gustavo Petro una investigación “exhaustiva, transparente y urgente” para identificar a los responsables.

Ambos activistas, perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro, están estables, aunque Velásquez requirió cirugía. Ambo permanecen en la Clínica Reina Sofía.

En un comunicado difundido en X, Machado destacó que Velásquez, refugiado en Colombia tras ser secuestrado en agosto de 2024 por su labor en derechos humanos, y Peche, exiliado por persecución política, son víctimas de un ataque que “no solo los afecta a ellos, sino a toda la labor de promoción de los derechos humanos en la región”.

Machado pidió a la administración de Petro “una investigación exhaustiva” y medidas de protección para los venezolanos exiliados en Colombia.

Atentado contra activistas venezolanos en Bogotá

El incidente ocurrió a las 3:15 p. m., cuando Peche, consultor político, y Velásquez, defensor de derechos humanos, esperaban un servicio de transporte.

Dos sujetos armados los abordaron y dispararon, dejando a ambos heridos antes de huir, según informó la Policía Metropolitana. Las víctimas fueron trasladadas de inmediato a la Clínica Reina Sofía, donde Velásquez fue intervenido quirúrgicamente, mientras Peche permanece bajo observación.

