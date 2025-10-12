Apenas dos días después de que la líder fuera reconocida con el Premio Nobel de la Paz por su “incansable lucha por la democracia” en el país, Nicolás Maduro decidió emprenderla en su contra.

Durante un acto conmemorativo por el Día de la Resistencia Indígena, celebrado en Caracas, el mandatario evitó mencionar directamente el nombre de Machado, pero lanzó una dura crítica que fue interpretada como un mensaje directo contra la opositora.

“Un 90 % de la población repudia a la bruja demoníaca de la sayona”, dijo Maduro, retomando el apodo con el que su gobierno se refiere habitualmente a la opositora, en alusión a un espíritu femenino del folclore venezolano.

Nicolás Maduro: “Un 90% de toda la población repudia a la bruja demoníaca de la sayona. Nosotros queremos paz, pero paz con libertad, con soberanía, con independencia, dignidad e igualdad; no la paz de los imperios.” pic.twitter.com/vGI89MtoSc — Enver Conde Ferrer (@EnverConde) October 12, 2025

El líder chavista aprovechó su intervención para reiterar su rechazo a lo que calificó como “intentos de injerencia extranjera”, asegurando que su país “quiere paz, pero una paz con libertad y soberanía”.

Las declaraciones llegan en medio del creciente reconocimiento internacional a Machado, quien dedicó el Nobel de la Paz al “pueblo sufriente de Venezuela” y al expresidente estadounidense Donald Trump, a quien también elogió en una entrevista con Fox News.

“Trump se merece el Nobel porque en pocos meses se ha involucrado en resolver ocho guerras y ha sido decisivo para tener a Venezuela al umbral de la libertad”, afirmó Machado.

Nicolás Maduro hizo acusaciones contra María Corina Machado

Desde Caracas, el régimen de Maduro ha acusado reiteradamente a la opositora de respaldar una posible invasión militar de Estados Unidos, e incluso denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU que Washington “planea un ataque armado contra Venezuela en el corto plazo”.

“Levanten la mano los que quieren ser esclavos de los gringos, los que quieren ser colonia. Nosotros somos un pueblo que quiere la paz, pero si quieres la paz, prepárate para ganarla con unión nacional”, agregó Maduro frente a sus simpatizantes.

El intercambio verbal entre el mandatario y la opositora reaviva la tensión política en Venezuela, justo cuando la comunidad internacional ha renovado la atención sobre el país tras el reconocimiento del Nobel a Machado y el endurecimiento del discurso del régimen frente a Estados Unidos y sus aliados.

