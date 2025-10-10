Continúan las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por la presencia de buques de guerra cerca de las costas de ese país. Aunque por el momento se justifica ese despliegue como medida en la lucha contra el narcotráfico, algunos políticos esperan que todo termine con el fin del régimen de Nicolás Maduro.

En este sentido, se pronunció la precandidata presidencial Vicky Dávila, solicitándole a Donald Trump que ordene la entrada del ejército estadounidense a territorio venezolano.

Para la exdirectora de Semana, se requiere la intervención de EE. UU. para el fin del régimen de Maduro y aseguró que su salida es necesaria para sentar un presidente.

Asimismo, envió un mensaje al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el cual da a entender que él podría estar pensando seguir la misma línea del sucesor de Hugo Chávez.

“Hágalo, presidente Trump, por el pueblo venezolano, la democracia y para que cojan escarmiento en Colombia los ‘dictadorzuelos’, como Petro. Qué ni se atrevan. Esperamos las buenas noticias, presidente Trump“, indicó Dávila en su cuenta de X.

Presidente Donald Trump millones en el mundo le pedimos que sus fuerzas entren a Venezuela y se lleven a Nicolás Maduro, jefe del Cartel de los Soles. Y a todos sus secuaces, como Diosdado Cabello. Hágalo presidente Trump, por el pueblo venezolano, la democracia y para que… pic.twitter.com/KdQgxm8u6D — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 10, 2025

