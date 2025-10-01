En una calle de Sabaneta, Antioquia, la precandidata presidencial Vicky Dávila sorprendió este miércoles primero de octubre con una intervención directa a los miembros de las Fuerzas Armadas. Con megáfono en mano (una imagen bastante frecuente en los últimos días), la periodista convertida en política pidió a soldados y policías “no obedecer” las órdenes del presidente Gustavo Petro.

El discurso de Dávila giró en torno a la relación del Gobierno colombiano con el régimen de Venezuela. Según ella, Petro ha dado instrucciones para cooperar con el llamado ‘cartel de los soles’ y con la “narcodictadura de Nicolás Maduro”, a quien acusó de ser responsable del tráfico de cocaína en la región.

El llamado de Vicky Dávila: “No obedezcan a Gustavo Petro”

La aspirante presidencial fue aún más tajante al dirigirse directamente a militares y policías:

“Por eso hoy les digo a nuestras Fuerzas Armadas de Colombia: no obedezcan a Petro; obedezcan a la Constitución. Maduro es un narcodictador, es el jefe del ELN, es el dueño del negocio de la cocaína. A nuestros soldados y policías, no obedezcan esa orden a Petro, no obedezcan a Petro”.

Su intervención buscó mostrarse como una defensa a la institucionalidad, aunque en la práctica, Dávila replicó la fórmula de discursos que ella misma ha cuestionado en el pasado cuando vinieron del presidente.

Vicky Dávila y el eco del megáfono de Petro

Si bien en su momento Dávila pidió “que lo internen en una clínica”, la aspirante presidencial no tuvo reparos en calcar formas y mensajes:

Petro en Nueva York, con megáfono (septiembre 2025): “ Les pido a todos los soldados del ejército de Estados Unidos que desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad”.

Les pido a todos los soldados del ejército de Estados Unidos que desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad”. Vicky Dávila en Sabaneta, con megáfono (octubre 2025): “A nuestros soldados y policías, no obedezcan esa orden a Petro, no obedezcan a Petro”.

A nuestros militares y policías les digo, NO obedezcan a Petro, obedezcan la Constitución…

La puesta en escena de la precandidata con un megáfono y el llamado a la desobediencia recuerdan inevitablemente el episodio reciente cuando Gustavo Petro, en Nueva York, usó un megáfono en una protesta para pedir a los soldados estadounidenses no acatar órdenes de Donald Trump.

En ese momento, las palabras del mandatario colombiano desataron una polémica internacional y hasta provocaron que Estados Unidos le revocara la visa. Dávila fue una de las voces más críticas de ese discurso, al que calificó de irresponsable.

Ahora, el paralelo se da solo: la periodista que cuestionó duramente a Petro por aquel megáfono en EE. UU. apareció con el suyo en Sabaneta para repetir la frase que tanto ruido causó entonces: “No obedezcan”.

