La tensión política entre Estados Unidos y Colombia se recrudeció después de la decisión del gobierno estadounidense de revocar la visa al presidente colombiano, Gustavo Petro, luego de su polémico discurso en una protesta en Nueva York.

El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció las acciones del mandatario como “imprudentes e incendiarias” a raíz de sus instigaciones a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes y a incitar la violencia. Esto llevó a varios congresistas norteamericanos a reaccionar contra Petro.

Esta medida provocó un aluvión de críticas desde diferentes sectores políticos en Colombia, reflejando la tensión existente entre ambos países. Particularmente, desde la oposición colombiana se responsabilizó a Petro de provocar una “profunda crisis diplomática” entre Washington y Bogotá.

Vicky Dávila se sumó a las voces críticas y consideró justa la determinación y hasta afirmó que él se debería ir a combatir a Gaza, si tanto defiende a ese territorio.

“Yo sí estoy de acuerdo con que le quiten la visa de Estados Unidos a Petro y que ojalá lo dejen allá y lo internen. Y si no, que lo manden para Gaza, ya que él quiere ir allá a combatir”, indicó Dávila.

Además, la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático alertó sobre las consecuencias de alinearse con gobiernos cuestionados en la región, como son los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua: “Petro no solo destruye a Colombia, ahora se dedica a incendiar la relación con EE. UU.”, indicó.

Por su parte, David Luna también y fue más allá al referirse al mandatario como un “agitador internacional”, esto luego de que Petro instara al ejército norteamericano a no obedecer a Trump.

“Hoy el presidente Petro renunció a ser presidente para convertirse en un agitador internacional. La consecuencia: se quedó sin visa”, indicó Luna en sus redes sociales.

Enrique Peñalosa y Claudia López hablan luego de que le quitaran visa a Petro

Los exalcaldes de Bogotá, quienes también aspiran a llegar a la presidencia, criticaron contundentemente al presidente y hablaron de las consecuencias para Colombia de un distanciamiento con Trump.

“Estados Unidos es, de lejos, el principal comprador de productos colombianos como flores, café, banano y muchos más. Si suspendieran las importaciones de nuestros productos, se perderían cientos de miles de empleos y, por ejemplo, cientos de miles de campesinos cafeteros se perjudicarían”, indicó Peñalosa.

Mientras Claudia López señaló al jefe de Estado de gestar una estrategia para “victimizarse”: “Todo el ‘show’ de agitador de Petro buscaba provocar una reacción de Trump. Lo ha logrado y lo usará para victimizarse, para llenarse el ego y posar de mártir no solo local, sino global. ¿Gobernar y cuidar a Colombia? No, muy poca cosa. Mejor jugar a prócer y mártir. Qué patético!”, escribió López en X.

Todo el show de agitador de Petro buscaba provocar una reacción de Trump.

Lo ha logrado y lo usará para victimizarse, para llenarse el ego y posar de mártir no solo local sino global.

