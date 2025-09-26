Este viernes 26 de septiembre, Colombia se sacude con la noticia sobre la revocación de la visa de Estados Unidos a Gustavo Petro. Esto se dio luego de que el mandatario colombiano participara en protestas contra el “genocidio” en Gaza, mientras se encontraba en territorio estadounidense.
(Vea también: (Vea también: Comparan a Petro con ‘Jesús Santrich’ por ropa que usó en EE. UU.: “Disfrazado del guerrillero”)
Por esta razón, se pronunció el congresista norteamericano Carlos Giménez, quien arremetió contra Petro y le recriminó sus acciones provocadoras contra el gobierno de Donald Trump.
“Gustavo Petro no tiene cabida en Estados Unidos. Su patético accionar ha llamado a la violencia contra USA. Petro vuelve a demostrar su irresponsabilidad y su total irrespeto hacia los colombianos decentes. Colombia se merece un líder mucho mejor”, indicó el Giménez.
¡GUSTAVO PETRO NO TIENE CABIDA EN ESTADOS UNIDOS!
Su patético accionar ha llamado a la violencia contra USA.
Petro vuelve demostrar su irresponsabilidad y su total irrespeto hacia los colombianos decentes.
¡Colombia se merece un líder mucho mejor! https://t.co/Lb613SMVNv
— Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) September 27, 2025
Por su parte, María Elvira Salazar, también representante de Cámara, se pronunció y tildó de “vergüenza internacional” las acciones del dirigente del Pacto Histórico y aseguró que el retiro del documento es más que merecido.
#MUNDO La congresista estadounidense María Elvira Salazar (@MaElviraSalazar) asegura que la revocación de la visa al presidente Gustavo Petro “es más que merecida” y lo califica como una vergüenza internacional. pic.twitter.com/cyt0hPFJFo
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 27, 2025
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO