Este viernes 26 de septiembre, Colombia se sacude con la noticia sobre la revocación de la visa de Estados Unidos a Gustavo Petro. Esto se dio luego de que el mandatario colombiano participara en protestas contra el “genocidio” en Gaza, mientras se encontraba en territorio estadounidense.

Por esta razón, se pronunció el congresista norteamericano Carlos Giménez, quien arremetió contra Petro y le recriminó sus acciones provocadoras contra el gobierno de Donald Trump.

“Gustavo Petro no tiene cabida en Estados Unidos. Su patético accionar ha llamado a la violencia contra USA. Petro vuelve a demostrar su irresponsabilidad y su total irrespeto hacia los colombianos decentes. Colombia se merece un líder mucho mejor”, indicó el Giménez.

— Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) September 27, 2025

Por su parte, María Elvira Salazar, también representante de Cámara, se pronunció y tildó de “vergüenza internacional” las acciones del dirigente del Pacto Histórico y aseguró que el retiro del documento es más que merecido.

#MUNDO La congresista estadounidense María Elvira Salazar (@MaElviraSalazar) asegura que la revocación de la visa al presidente Gustavo Petro “es más que merecida” y lo califica como una vergüenza internacional. pic.twitter.com/cyt0hPFJFo — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 27, 2025

