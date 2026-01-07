Salió a la luz un nuevo video del estudiante alemán Elxnat Leif Lino, de 26 años, quien fue asesinado durante un asalto en La Guajira. El material fue compartido por la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, institución en la que el joven adelantaba un intercambio académico en Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Último video de joven asesinado en intento de robo en Bogotá: “La gente quiere aprovecharse”)

“Hola, soy Leif, soy de Alemania y, bueno, de la Escuela Colombiana me ha gustado mucho que los profesores están muy abiertos, también van a conocer extranjeros y apoyar con cualquier duda que tenía (…)”, se escucha decir al joven en la grabación.

Leif se presentó y expresó el entusiasmo que sentía por su experiencia en el país, así como su interés por viajar en motocicleta y conocer distintas regiones del territorio colombiano, una de las actividades que más disfrutaba durante su estadía.

Lee También

“De Colombia me ha encantado viajar por el país, con la moto, conocer diferentes lugares y manejar las calles, por las montañas”, agregó el estudiante.

El crimen ocurrió el martes 6 de enero, cuando el estudiante se movilizaba por una vía rural del municipio de Manaure, en La Guajira. De acuerdo con las autoridades, fue interceptado por hombres armados que intentaron robarle la motocicleta. Durante el asalto, el joven habría opuesto resistencia y recibió varios disparos que le causaron la muerte en el lugar.

📌 Este fue el último video que grabó Elxnat Leif Lino, el joven alemán que fue asesinado en medio de un atraco en La Guajira. El estudiante había entregado detalles de cómo había sido su experiencia en Colombia. Más detalles en https://t.co/piwyO0uZIq pic.twitter.com/Twe0pRHwLO — El País Cali 📰 (@elpaiscali) January 8, 2026

Anuncian recompensa por responsables de homicidio de estudiante alemán

Tras el ataque, los agresores intentaron huir con el vehículo, pero al no lograr encenderlo lo abandonaron junto al cuerpo sobre la carretera. Minutos después, personas que transitaban por el sector alertaron a las autoridades.

Las autoridades locales adelantaron un consejo de seguridad y anunciaron una recompensa de hasta 70 millones de pesos para quienes entreguen información que permita identificar y capturar a los responsables del homicidio.

El caso provocó conmoción en la comunidad académica y en la opinión pública. La institución educativa lamentó lo sucedido y destacó la calidad humana del estudiante, su compromiso con la ingeniería ambiental y su interés por la cultura colombiana.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: