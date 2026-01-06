La delicada situación de seguridad no da tregua ni con el inicio del nuevo año. Al asesinato de dos policías en Caquetá el pasado lunes 5 de enero, se suma la primera masacre del año en Colombia, luego del asesinato de tres mujeres en hechos violentos ocurridos en Santander de Quilichao (Cauca).

Según informó El Tiempo, el 3 de enero fue asesinada Irma Yulie Erazo Reina, quien administraba un establecimiento comercial. Hombres armados ingresaron y le dispararon en repetidas ocasiones.

Pero la violencia no paró allí y horas más tarde, durante el velorio de la víctima, un nuevo ataque armado se produjo contra asistentes al funeral, lo que incrementó el pánico entre familiares y vecinos.

En medio de ese segundo hecho violento, Angélica María Cantoñí Estacio, de 35 años, y Reina Nancy Stella, de 53, perdieron la vida cuando intentaban huir del lugar, según informó Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz). La secuencia y cercanía temporal de los asesinatos llevó a las autoridades y a organizaciones sociales a catalogar el caso como una masacre.

📆 Fecha: 03/01/2026

📍 Lugar: Santander de Quilichao, Cauca.

👥 Nº de Víctimas: 03 Personas ➡️En el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, fue asesinada en un primer hecho Irma Yulie Erazo Reina, quien administraba un establecimiento comercial, hasta donde llegaron hombres… pic.twitter.com/eugaXGbac4 — INDEPAZ (@Indepaz) January 5, 2026

Temor en Santander de Quilichao por aumento de la violencia

Habitantes del municipio expresaron temor ante la escalada de violencia, en una región que ha sido objeto de alertas tempranas por la presencia de grupos armados ilegales y disputas por el control territorial.

De acuerdo con el citado instituto, la violencia se presenta principalmente por el actuar de grupos armados que delinquen en la zona como el frente Dagoberto Ramos, el frente Jaime Martínez y bandas de carácter local.

Entre tanto, las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer los móviles de los crímenes y dar con los responsables, mientras se anuncian refuerzos en las labores de seguridad en el norte del Cauca.

#Cauca | Indepaz reportó la primera masacre del 2026. El suceso violento ocurrió en el municipio de Santander de Quilichao, donde tres personas fueron asesinadas. El primer ataque ocurrió en un establecimiento comercial. Horas después, durante el velorio, hombres armados… pic.twitter.com/8cft2WIHPz — Caracol Radio (@CaracolRadio) January 5, 2026

