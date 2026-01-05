El ministro del Interior, Armando Benedetti, y el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, dieron a conocer que dijeron a las agencias de inteligencia de Estados Unidos que el Gobierno colombiano continúa cooperando con dicho país en la lucha contra el narcotráfico.

“El gobierno de Colombia, a través de el ministerio del interior y el ministerio de Justicia, le hacen saber al gobierno de Estados Unidos que vamos a seguir coordinando y cooperando en la lucha contra el narcotráfico con base en la inteligencia, la tecnología de ellos para destruir, laboratorios y estructuras criminales y sus campamentos”, dijo por su parte Armando Benedetti.

Continuando con esto, Idárraga expresó: “Seguiremos haciendo hincapié en la lucha, particularmente la frontera colombo-venezolana. El propósito es seguir caminando de la mano congelo que tanto daño le hace a otros países”. A su vez, los ministros hicieron énfasis en ir contra las estructuras del Eln.

#ÚltimaHora | Los ministros de Justicia, (@Aidarragaf) y del Interior, (@AABenedetti), ratifican el compromiso de Colombia en la lucha contra el narcotráfico de manera conjunta con Estados Unidos y así se lo han hecho saber a las agencias de inteligencia de este país. pic.twitter.com/ERmVlmYc9h — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) January 5, 2026

Benedetti aseguró además que la decisión del Gobierno nacional ya fue notificada oficialmente a las autoridades de Estados Unidos. Según explicó el ministro, esa postura se transmitió por medio de agencias de inteligencia, que sirvieron como canal para comunicar la posición de Colombia sobre el tema.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.