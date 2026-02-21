La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) expresó su preocupación por la huelga anunciada por el sindicato Sintraelecol, que agrupa a trabajadores de la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P. (ESSA).

Según el gremio, una eventual suspensión del servicio de energía podría afectar a más de 958.000 usuarios en 102 municipios de seis departamentos, generando graves impactos sociales, económicos y de salud pública.

Andesco recordó que el servicio de energía es esencial y que, conforme a la Constitución y la Ley 142 de 1994, no debería interrumpirse si pone en riesgo derechos fundamentales.

Advirtió que 4.921 cuentas especiales dependen del suministro continuo, incluyendo acueductos, instituciones educativas, sistemas de seguridad, cárceles, aeropuertos y nodos de telecomunicaciones.

También resultarían afectados 517 centros de salud, 71 pacientes electrodependientes, hogares geriátricos y sedes del ICBF.

Frente a las demandas sindicales, el gremio señaló que la empresa ha ofrecido mejoras en beneficios y un aumento salarial superior al IPC, pero afirmó que las peticiones tendrían un costo cercano a 243 mil millones de pesos.

Andesco pidió la intervención de los ministerios competentes para evitar una interrupción del servicio y proteger a los usuarios.

