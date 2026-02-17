Las lluvias atípicas de comienzos de 2026 elevaron el nivel de los embalses por encima del 74 %, muy por encima del promedio histórico cercano al 40 % para esta época seca.

Esta mayor disponibilidad de agua impulsó la generación hidroeléctrica y redujo el precio de la energía en bolsa, ya que producir con agua es más barato que con gas o carbón.

Ante este escenario, el gobierno del presidente Gustavo Petro pidió a las generadoras bajar las tarifas y acogerse a nuevas reglas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) sobre el cargo por confiabilidad, detalla El Tiempo.

Sin embargo, los gremios sostienen que la reducción responde al comportamiento natural del mercado. Solo el 20 % de la energía se compra en bolsa y el 80 % restante está pactado en contratos de largo plazo, lo que limita el impacto inmediato en la factura, añade ese medio.

Además, la generación representa cerca del 35 % del total del recibo. Aunque en 2025 las tarifas bajaron en promedio 9,6 %, y en 2026 el precio en bolsa ha caído más, el alivio será moderado y se reflejará con rezago.

El sector advierte que un eventual fenómeno de El Niño en el segundo semestre podría presionar nuevamente los precios al alza, resalta ese periódico.

Cómo se fija el precio de la energía en Colombia

En Colombia, el precio de la energía se fija a través de un mercado regulado y vigilado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). La generación se negocia en bolsa y mediante contratos entre empresas generadoras y comercializadoras.

Cuando hay abundancia de lluvias y los embalses están llenos, las hidroeléctricas producen más y el precio tiende a bajar. En cambio, en épocas secas, cuando se depende más de plantas térmicas (carbón o gas), el costo suele subir.

El valor que paga el usuario no es solo la generación. La tarifa final incluye varios componentes: generación, transmisión (llevar la energía a largas distancias), distribución (redes locales), comercialización (gestión y facturación), pérdidas reconocidas y restricciones del sistema. Estos costos se suman y dan el precio por kilovatio hora (kWh).

En el recibo de la luz aparece el consumo mensual en kWh, el valor unitario del kWh y el total a pagar. También se detallan subsidios o contribuciones según el estrato socioeconómico, así como impuestos y tasas municipales cuando aplican.

Por eso, aunque el consumo sea igual, el valor puede variar cada mes dependiendo de los cambios en el precio de bolsa, los ajustes regulatorios y las condiciones climáticas.

