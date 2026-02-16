Hay placeres que no deberían dolerle al bolsillo. Por eso, Burger King y Nequi unieron esfuerzos para ofrecer un 25 % de descuento en combos del menú regular para quienes paguen con la Tarjeta Débito Nequi Visa, física o digital, entre el 9 de febrero y el 31 de mayo, en varias ciudades de Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cuánto valdría transferir $ 1’000.000 por Nequi, Bre-B y más si aprueban nuevo cobro del Gobierno)

Detalles de la promoción con Nequi

La iniciativa aplica para los combos del menú regular de Burger King, incluyendo categorías reconocidas como WHOPPER, Megastacker, Pollo, Veggie y The Kings.

Con este descuento, combos que normalmente cuestan alrededor de $ 40.000 pueden adquirirse por cerca de $ 30.000. La promoción está disponible en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Cali y Pereira, y busca facilitar a los consumidores un acceso más económico a los productos de la marca.

Lee También

Sandra Dionissio, CMO de Burger King Colombia, señaló que la alianza con Nequi no se limita a un simple descuento: “Es un partner que entiende cómo compra y cómo se mueve la gente hoy. Ahí hacemos match perfecto”. El acuerdo busca responder a la manera en que los colombianos hacen sus pagos actualmente, con opciones digitales, rápidas y sin complicaciones.

Beneficios para los clientes de Nequi

Además del ahorro, la colaboración facilita el proceso de pago, incentivando que los clientes accedan a productos de Burger King sin complicaciones.

La medida se enmarca en una estrategia más amplia de la compañía para integrar soluciones digitales que optimicen la experiencia de consumo y fomenten un acceso más sencillo a los productos, adaptándose a los hábitos de pago contemporáneos.

Nequi hace convenios con otras compañías por varias razones estratégicas y de negocio, todas enfocadas en fortalecer su ecosistema financiero y atraer clientes. Aquí te explico los principales motivos:

Al asociarse con marcas de consumo masivo, restaurantes o comercios, Nequi motiva a los usuarios a usar su Tarjeta Débito Nequi Visa o la ‘app’ para pagos, aumentando la frecuencia de transacciones y consolidando su posición como alternativa digital frente a la banca tradicional.

Además ofrecer descuentos o beneficios exclusivos hace que los clientes actuales se sientan valorados y aumenta la probabilidad de que más personas se unan a Nequi. Las promociones funcionan como un gancho de adquisición y fidelización: la gente se registra para aprovechar los beneficios y permanece activa.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.