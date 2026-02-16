En respuesta, la EPS Famisanar aseguró que las acusaciones son falsas y contraatacó señalando graves irregularidades en la facturación de la IPS Rohi, incluyendo presuntos cobros por servicios prestados a usuarios fallecidos.

“La IPS Rohi facturaba servicios a usuarios fallecidos: en Famisanar estamos combatiendo la corrupción”, afirmó Germán Gallo, agente especial interventor de Famisanar, al referirse a las investigaciones internas adelantadas desde que comenzó el proceso de intervención, el 14 de noviembre de 2025.

El conflicto se agudizó tras la radicación de una carta firmada por Luis Carlos Bermúdez, gerente de Rohi, titulada “Denuncia Pública”. En el documento, la IPS asegura que, tras negarse a pagar una presunta coima, habría sido objeto de presiones indebidas, reducción de pagos, retiro masivo de pacientes y la terminación del contrato.

Según Rohi, durante una reunión el 19 de diciembre de 2025 en instalaciones de Famisanar, se habría hecho un “perfilamiento” detallado de la IPS y se formularon preguntas como: “¿Ustedes tienen padrino político?, ¿cuánto necesitan para que puedan seguir trabajando?, ¿qué están dispuestos a hacer para acceder a toda su cartera?”.

Además, según la institución, habría ocurrido el 22 de diciembre en una reunión en la Gobernación de Cundinamarca, donde una supuesta intermediaria habría exigido un descuento del 1% a la EPS y la entrega en efectivo del 12 % de los recursos girados para garantizar el pago de la cartera.

Rohi sostiene que, tras negarse a esa exigencia, comenzó una “guerra de daño”: de una cartera superior a 14 mil millones de pesos, solo habrían recibido inicialmente 850 millones, y posteriormente más de 3.000 pacientes crónicos fueron trasladados a la IPS Health and Life. La institución anunció denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría y la Superintendencia Nacional de Salud, asegurando que entregará grabaciones y correos como prueba.

Qué dice Famisanar tras acusaciones de extorsión

Famisanar reaccionó con un comunicado en el que rechaza las acusaciones y las califica como “falsas y peligrosas”. La EPS afirmó que ninguna de las denuncias fue soportada con pruebas y que las afirmaciones “socavan de forma grave la honra, el buen nombre y la seguridad personal” del agente interventor y otros funcionarios, a quienes —según el comunicado— el gerente Bermúdez habría tratado de “criminales”.

Además, anunció que radicó una denuncia contra Bermúdez por el delito de calumnia ante la Fiscalía, solicitando que se investigue si incurrió en falsa denuncia o fraude procesal.

Pero el punto más delicado de la respuesta tiene que ver con presuntas irregularidades detectadas en la IPS. Desde el inicio de la intervención, según Famisanar, se identificaron conductas como adulteración en la facturación, cobro de servicios a usuarios fallecidos y negligencia en la prestación del servicio.

La entidad también recordó que el 29 de diciembre de 2025 Rohi terminó unilateralmente el contrato, lo que dejó sin atención inmediata a cerca de 4.000 afiliados.

El enfrentamiento entre ambas instituciones ocurre en medio del proceso de intervención de Famisanar y tiene efectos directos sobre miles de usuarios del sistema de salud. Mientras Rohi sostiene que fue víctima de presiones ilegales, Famisanar insiste en que las medidas adoptadas obedecen a hallazgos de irregularidades que comprometerían recursos públicos.

