La propuesta introduce un modelo territorial y poblacional que reduce el número de aseguradoras por departamento y municipio, fija umbrales mínimos de afiliados para poder operar y amplía las facultades del Estado para redistribuir usuarios cuando una entidad pierda autorización, se liquide o sea intervenida.

Expertos calculan que la medida implicaría el traslado de cerca de 6,6 millones de personas, muchas de ellas hacia EPS que hoy están bajo intervención. Uno de los aspectos que más inquieta es la rapidez de los movimientos.

La Supersalud y el Ministerio tendrían plazos cortos para definir las entidades receptoras y efectuar la asignación, por lo que en pocas semanas podrían concretarse migraciones masivas.

Asociaciones de pacientes temen congestión administrativa, desinformación y riesgos en la continuidad de tratamientos. Aunque el decreto mantiene la libre elección, en la práctica la limita.

Los afiliados trasladados deberán permanecer al menos 60 días en su nueva EPS y solo podrán moverse entre las habilitadas en su territorio; en algunos municipios podría quedar una sola opción.

Además, ninguna aseguradora podrá rechazar usuarios enviados por el Gobierno.

La iniciativa incluye alivios financieros temporales para las EPS receptoras. Mientras el Ejecutivo defiende que busca sostenibilidad y mejor capacidad de atención, gremios advierten que una transición mal planeada podría deteriorar el servicio y reducir la libertad real de los pacientes.

Qué son las EPS y cómo funcionan en Colombia

Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) son las aseguradoras del sistema de salud colombiano. Su función principal es afiliar a los ciudadanos, recaudar y administrar los recursos que giran el Estado y los aportantes, y garantizar que cada persona reciba los servicios incluidos en el plan de beneficios.

No prestan directamente la mayoría de atenciones; para eso contratan clínicas, hospitales, laboratorios y profesionales que conforman su red.

Cuando un trabajador o independiente cotiza, el dinero va al sistema y luego se reconoce a cada EPS una unidad de pago por capitación, es decir, un valor fijo por afiliado.

Con esos recursos la entidad debe cubrir consultas, medicamentos, cirugías, urgencias y programas de prevención. También autoriza procedimientos, remisiones a especialistas y tratamientos de alto costo.

Las EPS tienen obligaciones de calidad, oportunidad y suficiencia de red. La Superintendencia de Salud vigila su situación financiera y el cumplimiento en la atención a los usuarios.

Si incumplen, pueden ser sancionadas, intervenidas o incluso liquidadas. En teoría, los ciudadanos pueden elegir y cambiar de EPS, lo que busca generar competencia.

Sin embargo, esa libertad depende de qué entidades estén habilitadas en cada territorio y de las reglas que defina el Gobierno en cada momento.

