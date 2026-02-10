El sistema de pagos interoperable Bre-B del Banco de la República empieza a perfilar a sus grandes protagonistas. A solo cuatro meses de su entrada en operación, las cifras dejan ver que el ecosistema financiero colombiano se está moviendo a gran velocidad hacia los pagos inmediatos, con Bancolombia y Davivienda liderando en volumen de dinero movilizado y en uso por parte de los clientes, explica La República.

El balance general muestra un crecimiento acelerado del sistema. De acuerdo con datos del Banco de la República, Bre-B ya suma 33,9 millones de usuarios vinculados y 99,2 millones de llaves registradas, lo que indica que muchos clientes están asociando más de un identificador para mover su dinero.

En total, el sistema acumula 390,1 millones de transacciones, con un valor promedio cercano a 160.000 pesos por operación, señal de que el uso ya hace parte de la cotidianidad financiera de millones de colombianos.

Bancolombia y Davivienda, los gigantes del dinero en Bre-B

En ese escenario, Bancolombia aparece como el actor dominante del sistema interoperable. La entidad encabeza el ‘ranking’ con 143,6 millones de transacciones hechas mediante llaves, que representan cerca de 20 billones de pesos movilizados, sin contar las operaciones desarrolladas desde Nequi.

Davivienda, por su parte, también se consolida como uno de los motores del sistema, precisa el citado medio. El banco registra cerca de 19 millones de llaves activas, con 67 millones de transacciones que suman alrededor de 12,5 billones de pesos.

En tercer lugar se ubica el Banco de Bogotá, que aunque mantiene cifras importantes, queda por detrás de los dos líderes. La entidad reporta 33 millones de operaciones y cerca de 7,6 billones de pesos movilizados, lo que confirma que los bancos tradicionales siguen teniendo un peso determinante en la transformación digital del sistema financiero.

Qué bancos mueven más dinero en Bre-B

Más abajo en la tabla aparecen entidades con una participación relevante, aunque a menor escala. Davibank suma 733.389 llaves, con más de 5,2 millones de transacciones y cerca de 1,7 billones de pesos movilizados. En esa misma franja se ubican Banco Popular y Banco Falabella, que acumulan 2,2 millones y 1,7 millones de operaciones, respectivamente.

Otros bancos todavía muestran cifras más reducidas. El Banco de Occidente reporta cerca de 884.000 transacciones por alrededor de 96.000 millones de pesos, mientras que entidades como Bancamía y Bancomeva aún se mantienen por debajo del medio millón de operaciones.

