El crédito en Colombia volvió a encarecerse. La Superintendencia Financiera certificó que la tasa de usura subió a 25,23 % efectivo anual (E.A.) en febrero, frente al 24,36 % que rigió en enero, un ajuste que impacta de manera directa a millones de consumidores que utilizan tarjetas de crédito, préstamos de libre inversión y otros productos financieros.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: Banco de la República da golpe a dueños de tarjetas de crédito; dato quedó como en dura época)

La tasa de usura es el límite máximo legal que pueden cobrar los bancos y entidades financieras por prestar dinero, explica La República. Cuando este indicador sube, no solo se amplía el techo permitido para cobrar intereses, sino que también eleva el costo real del endeudamiento, especialmente para los hogares que dependen del crédito para cubrir gastos cotidianos.

De acuerdo con las últimas cifras oficiales de la Superintendencia Financiera, con corte al 16 de enero de 2026, algunas entidades ya operan cerca del nuevo tope. En el listado aparecen Lulo Bank, Coltefinanciera y JFK Cooperativa Financiera, con tasas prácticamente pegadas a la usura.

Lee También

En detalle, Lulo Bank y Coltefinanciera registran una tasa efectiva anual de 24,31 %, mientras que JFK Cooperativa Financiera alcanza el 24,26 %. Les siguen Banco Falabella, con 24,21 %, Banco Unión, con 24,16 %, Tuya, con 24,05 %, Finandina, con 23,83 %, y Bancolombia, con 23,30 %, detalla un listado publicado por el citado medio.

Aunque ninguna de estas entidades supera el límite legal, la cercanía al 25,23 % implica que los intereses que pagan los usuarios son elevados, y cualquier nuevo aumento de la usura les daría margen para encarecer aún más sus créditos.

Tarjeta de crédito / Getty

En contraste, hay bancos que mantienen tasas considerablemente más bajas. Según la Superintendencia, Coopcentral lidera el grupo con el indicador más lejano a la usura, con una tasa de 18,37 %. Le siguen Banco GNB Sudameris y Banagrario, ambos con 19,73 %.

En este grupo también aparecen Itaú y AV Villas, con 21,56 %, y Banco de Occidente, con 21,84 %, entidades que, aunque no son las más baratas del sistema, sí ofrecen un margen más amplio frente al límite legal.

Lee También

¿Qué es la tasa de usura y cómo afecta su bolsillo?

El efecto es inmediato. Un mayor nivel de la tasa de usura encarece las compras a crédito, alarga el tiempo necesario para pagar una deuda y hace que una parte mayor del ingreso mensual se vaya en intereses. En productos como tarjetas de crédito, donde muchas personas financian gastos básicos, el impacto es aún más fuerte.

Por ejemplo, una deuda de varios millones de pesos financiada a tasas cercanas a la usura puede terminar costando millones adicionales en intereses, reduciendo la capacidad de ahorro y aumentando el riesgo de sobreendeudamiento. Para los hogares con ingresos ajustados, esto puede convertirse en una trampa financiera difícil de superar.

Además, el aumento de la tasa de usura suele trasladarse de forma gradual a otros productos, como créditos de consumo y libre inversión, afectando tanto a personas naturales como a pequeños negocios que dependen del financiamiento bancario.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.