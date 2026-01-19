Transmilenio comenzó a implementar un nuevo mecanismo de pago que permitiría a algunos usuarios ingresar al sistema sin necesidad de la tradicional tarjeta TuLlave. La novedad consiste en la habilitación de validadores que aceptan tarjetas débito y crédito, así como billeteras digitales instaladas en teléfonos celulares y relojes inteligentes.

De acuerdo con lo informado, este sistema ya se encuentra en funcionamiento en puntos específicos de la red: el Portal Norte – Unicervantes y la estación El Tiempo – Cámara de Comercio de Bogotá. En estos lugares, los pasajeros pueden validar su ingreso simplemente acercando una tarjeta bancaria Visa o MasterCard, o un dispositivo móvil con billetera digital activada, al lector del torniquete.

Desde TransMilenio señalaron que esta medida hace parte de un proceso gradual de modernización del sistema de recaudo. El objetivo principal es agilizar el acceso a estaciones y portales, especialmente en horas de alta afluencia, además de reducir las filas que se presentan en los puntos de recarga.

La iniciativa también busca ofrecer opciones de pago acordes con los hábitos tecnológicos actuales, teniendo en cuenta el crecimiento del uso de medios digitales en la ciudad. Por ahora, el uso de la tarjeta TuLlave no se elimina, sino que se suma esta alternativa como una opción adicional para los usuarios del sistema masivo de transporte en Bogotá.

¿Qué horarios hay para personalizar la tarjeta Tullave en 2026?

Los usuarios del sistema de transporte público en Bogotá tendrán más facilidades para personalizar la tarjeta TuLlave durante 2026. TransMilenio informó que habilitó una jornada continua en 16 puntos de atención, con el objetivo de ampliar el acceso a este trámite esencial para quienes usan el sistema a diario.

Según la información oficial, la personalización de la tarjeta TuLlave se podrá hacer de lunes a domingo y también los días festivos, en un horario extendido de 6:00 a. m. a 8:00 p. m. en todos los puntos habilitados.

Los puntos de atención están ubicados en estaciones y portales estratégicos de la ciudad, como:

Estación 1 de Mayo-San Cristóbal.

Estación Banderas-Kennedy.

Estación Calle 76 -Chapinero.

Estación CAN-Teusaquillo.

Estación General Santander-Antonio Nariño.

Estación Soacha San Mateo-Soacha.

Estación Terminal-Usaquén.

Portal Norte-Usaquén.

Portal 20 Julio-San Cristóbal.

Portal 80-Engativá.

Portal Américas-Kennedy.

Portal del Sur-Bosa.

Portal Dorado-Engativá.

Portal Suba-Suba.

Portal-Tunjuelito.

Portal Usme-Usme.

¿Cuánto vale el pasaje de Transmilenio en 2026?

Desde el 14 de enero de 2026 entró en vigencia la nueva tarifa del sistema de transporte público de Bogotá. De acuerdo con lo establecido por las autoridades distritales, el pasaje para Transmilenio, Transmicable y Transmizonal quedó fijado en 3.550 pesos.

El ajuste aplica para los usuarios que se movilizan en los buses troncales de Transmilenio, los servicios zonales y el sistema de cable aéreo, que hace parte de la red integrada de transporte de la capital. El valor se cobra a través de la tarjeta Tullave, medio oficial para acceder a estos servicios.

La tarifa unificada busca mantener la integración entre los diferentes modos de transporte y facilitar los transbordos dentro del sistema, según las condiciones vigentes definidas por el Distrito. El nuevo precio rige para todos los viajes realizados a partir de la fecha señalada y se mantendrá durante el año 2026.

Este incremento hace parte de la actualización anual del esquema tarifario del transporte público en Bogotá.

