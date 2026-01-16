Una manifestación de funcionarios del Inpec provocó bloqueos intermitentes este jueves en la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 24, en Bogotá, provocando serias afectaciones a la movilidad en uno de los principales corredores viales de la ciudad. De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, los participantes cerraron el paso en ambos sentidos por momentos, lo que obligó a implementar desvíos y a recomendar rutas alternas a los conductores.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Mintransporte pidió cuentas a Transmilenio y cuestionó el aumento de $ 350 en valor del pasaje)

https://twitter.com/BluRadioCo/status/2012174947284586801?s=20

A través de sus canales oficiales, Bogotá Tránsito confirmó la situación e indicó que, como vía alterna, los usuarios podían tomar la calle 19 para evitar el sector afectado. La protesta quedó registrada en imágenes difundidas en redes sociales, donde se observa a los manifestantes ocupando varios carriles de la vía, así como a buses del sistema de transporte detenidos mientras se desarrollaba la movilización.

Lee También

Por su parte, Transmilenio informó que, debido a la manifestación ajena a la operación, se presentó un bloqueo total en la calle 26 con carrera 24, frente a la estación Centro Memoria, lo que obligó a suspender temporalmente el paso de la flota troncal en ambos sentidos. Las autoridades de tránsito recomendaron a los ciudadanos estar atentos a la información oficial y planear sus recorridos con anticipación mientras se normaliza la movilidad en la zona.

https://twitter.com/TransMilenio/status/2012172896722915808

* Pulzo.com se escribe con Z