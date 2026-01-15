El grave siniestro vial ocurrido en la avenida carrera 68 de Bogotá, que dejó una persona muerta y el cierre total de la vía, estaría relacionado con un presunto caso de fleteo, según versiones conocidas en las últimas horas y difundidas por el periodista ‘Gato Noticias’, de Olímpica Stereo.

El hecho se registró a la altura de la avenida 68 frente al almacén Alkosto, en sentido sur–norte. En el choque se vieron involucrados al menos cuatro vehículos, lo que provocó una fuerte afectación a la movilidad y la intervención de unidades de criminalística.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente esta hipótesis, pero ya adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

La versión sobre persecución tras un fleteo en Bogotá

De acuerdo con la información preliminar divulgada, dos presuntos fleteros se movilizaban en una motocicleta por la avenida 68 y, al parecer, intimidaron con un arma de fuego al conductor de una lujosa camioneta, a quien le habrían robado dinero y otros elementos de valor, cuenta el periodista.

Según esta versión, tras el presunto hurto, los delincuentes huyeron del lugar, lo que habría provocado la reacción del afectado, quien inició una persecución por la misma vía.

Antes de llegar a la calle 68, el conductor de la camioneta habría embestido a los ocupantes de la motocicleta. En medio del caos, se habrían escuchado varios disparos, aunque este punto también hace parte de la investigación que adelantan las autoridades judiciales.

Así fue la colisión que dejó una persona muerta

Como consecuencia del impacto, la camioneta terminó volcada sobre la calzada y afectó a otros vehículos que transitaban por el sector. Entre ellos, un automóvil Renault Logan en el que se movilizaban dos personas de la tercera edad.

Este vehículo fue lanzado contra un camión, lo que provocó la muerte de uno de sus ocupantes, según la información preliminar conocida. Otro automóvil de gama alta, de color rojo, también resultó fuertemente averiado.

Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos, la Policía Metropolitana de Bogotá y personal de criminalística, que hicieron la inspección técnica del cadáver y adelantaron el levantamiento del cuerpo.

La avenida 68 permaneció cerrada durante varias horas mientras se atendía la emergencia y se recolectaban pruebas para establecer si el siniestro fue consecuencia directa de un hecho delictivo, una persecución o una cadena de imprudencias viales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia y señalaron que solo cuando concluyan las investigaciones se podrá confirmar oficialmente qué originó este trágico hecho que enluta nuevamente las vías de Bogotá.

