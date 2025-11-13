Un violento ataque armado ocurrió en la noche de este 13 de noviembre en el puente de la 116 con avenida Boyacá, en el norte de Bogotá. Allí, un Mazda en el que se movilizaban tres hombres fue interceptado por dos grupos de atacantes que se desplazaban en motocicletas.

Según el periodista Melquisedec Torres, los agresores abrieron fuego de manera directa contra el vehículo, que terminó con al menos 20 impactos de bala. Dos de los ocupantes resultaron heridos y, junto con un tercero, fueron capturados por las autoridades mientras intentaban huir del lugar.

Tras el ataque, los hombres que iban en el Mazda abandonaron el carro en un parque cercano. Cuando la Policía lo halló, las placas habían sido retiradas, lo que abre nuevas hipótesis sobre la naturaleza del hecho.

Son tres capturados que iban en este Mazda, dos de ellos heridos. Fueron atacados por dos grupos en motos en puente 116 con Av Boyacá, Bogotá hace pocos minutos. Los del auto lo abandonaron en un parque y habían retirado las placas; el carro tiene por lo menos 20 disparos.

Los… pic.twitter.com/FtTPXAgUA5 — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) November 14, 2025

Un testigo aseguró al periodista que los atacantes se llevaron dos maletas grandes, de viaje, que parecían muy pesadas, lo que podría indicar que el ataque estaba dirigido y que el objetivo principal no era únicamente el vehículo ni sus ocupantes, sino el contenido de ese equipaje.

Las autoridades adelantan la inspección del Mazda y la recolección de testimonios en la zona, mientras los tres capturados quedan a disposición de las autoridades para establecer su rol dentro del hecho y aclarar si las maletas contenían elementos ilícitos.

