Nov 13, 2025 - 8:49 pm

Un accidente sobre la avenida El Dorado, en Bogotá, ha empeorado la movilidad vehicular en la arteria vial más importante para llegar al aeropuerto. La situación ha sido tan crítica que los viajeros han tenido que caminar para llegar a la terminal aérea.

Noticia en desarrollo…

