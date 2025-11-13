Un accidente sobre la avenida El Dorado, en Bogotá, ha empeorado la movilidad vehicular en la arteria vial más importante para llegar al aeropuerto. La situación ha sido tan crítica que los viajeros han tenido que caminar para llegar a la terminal aérea.

Sigue a PULZO en Discover

#Bogotá | A esta hora, varias personas caminan desde la avenida Cali por las complicaciones de movilidad presentadas en la Calle 26 por un camión volcado en la vía. pic.twitter.com/GHIo6hXBtd — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 14, 2025

Lee También

Noticia en desarrollo…

* Pulzo.com se escribe con Z