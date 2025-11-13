En un acto de vigilancia y respuesta oportuna, la Policía de Tránsito y Transporte de Cundinamarca evitó un robo masivo a un tractocamión que transportaba electrónicos de alta gama en la vía Girardot-Mondoñedo en la mañana de este jueves 13 de noviembre. Esta operación, que tenía por objetivo hurtar productos avaluados en más de 2.000 millones de pesos, formó parte de un nuevo modus operandi delictivo.

Este incidente ocurrió cuando un colectivo de delincuentes simuló una situación de emergencia médica mediante el uso de una ambulancia para detener la carga pesada. Con otros vehículos bloqueando la salida, rodearon el tractocamión listos para saquear su contenido. Un video difundido el mismo día del incidente evidencia que la escena ocurría en plena luz del día, con ciclistas y motociclistas cruzando la zona del intento delictivo.

El coronel Diego Iván Jaimes, jefe seccional de tránsito y transporte de Cundinamarca explicó esta táctica delictiva. “Consiste en aparentar un accidente o urgencia médica para obligar a la carga pesada a detenerse y facilitar el robo”, declaró Jaimes en un comunicado, según informó El Tiempo.

No obstante, el robo se frustró gracias a la participación ciudadana, que mediante la captura de videos y su envío a la Policía, permitieron a las autoridades rastrear y localizar el lugar del suceso. Tanto el vehículo como la carga fueron recuperados sin sufrir daños.

La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la Policía Judicial e Inteligencia, adelanta las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este intento de hurto.

En consonancia, el coronel Jaimes recordó a los conductores y ciudadanos en general la importancia de reportar actitudes sospechosas en las vías. “Los ciudadanos deben continuar denunciando a través de los canales oficiales, como la línea 123 y el numeral #767. La colaboración de la comunidad es fundamental en estas operaciones de seguridad” manifestó el coronel Jaimes, tal como reportó Infobae.

Este intento de hurto pone en evidencia una modalidad delictiva que supone un gran riesgo para la seguridad vial y el patrimonio económico del país, ya que el cargamento recuperado superaba los dos mil millones de pesos.

