Juan Martín es el nombre del niño que hoy se debate entre la vida y la muerte, y que es hermano de Karol Stepania, la niña que murió en las últimas horas como consecuencia del fuerte choque del pasado 8 de noviembre.

Gerson Bermont, secretario de salud de Bogotá, dio a conocer que este niño de 7 años “está en un coma inducido para hacerle una protección neuronal y está luchando en una unidad de cuidados intensivos”. “Ahorita estamos es mirando con el equipo médico y acompañando interdisciplinariamente, el estado de salud de Juan Martín, que es el más complejo, y que hasta el momento está con un pronóstico reservado”, dijo en Noticias RCN.

Los familiares del menor de edad han estado afuera de la clínica en la que está hospitalizado haciendo velatones por su salud. Sin embargo, solo hasta este miércoles se dará un resultado más veraz sobre su condición médica.

“En este momento está en una sedación profunda para poder tener una protección neurológica. Estamos a la espera de la evolución y ahí lo que determinen los médicos. A las 10 de la mañana sacaremos un informe para determinar qué nos dice el cuadro médico de Juan Martín”, dijo Bermont.

A pesar de que fueron 11 personas lesionadas por este impresionante accidente, dice el secretario de seguridad que en el momento solo hay 3 personas hospitalizadas.

“También está Anny Daniela, de 12 años, que está en una unidad pediátrica con un diagnóstico de trauma craneoencefálico leve, pero su evolución es satisfactoria”, dijo el secretario de Salud sobre esta niña que también salió afectada por la imprudencia de José Chalá, el taxista.

El martes, tres días después del accidente, un hombre de 27 años que había sido dado de alta al siguiente día del choque volvió a un centro de salud porque fue encontrando inconsciente por su familia.

“En este momento solo están hospitalizados ellos dos; en las últimas horas reingresó un adulto de 27 años que había sido dado de alta. En estos casos hay que tener un acompañamiento, no hospitalario, pero sí con advertencia en sus hogares de que cualquier síntoma deben consultar a los centros médicos”, dijo Bermont.

