La indignación recorre las calles del barrio Ramajal, en la localidad San Cristóbal, en el sur de Bogotá. Una madre ha hecho un grave señalamiento de un presunto caso de abuso hacia su hija de tan solo dos años. El escenario del hecho sería un jardín infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), según informó Noticias Caracol.

La madre de la menor dice que dejó a su hija a las 8:00 a.m. en el jardín. Unas horas más tarde, una llamada urgente interrumpía su rutina. “No podré olvidar ese día. Quise ver a mi hija inmediatamente y descubrí que tenía lesiones en sus órganos genitales”, así lo relató la madre en declaraciones recogidas por el citado noticiero. Para la angustiada familia, es determinante que el abuso no ocurrió en casa, ya que fue la madre misma quien vistió a la pequeña esa mañana.

“Como todos los días la levantó a las 8 de la mañana, la llevo allá a su jardín, recibo a mediodía la llamada que la niña necesitaba que yo me fuera a presentar urgente. Cuando llegué, la coordinadora, pues toda con unas palabras que son textuales como coordinadora, me dice ¿Con quién vive la niña? ¿Con quién no sé qué? Entonces yo le dije a la coordinadora que me la trajeran. En el momentico me la trajeron, yo la registré y tenía lesiones en sus partes íntimas”, dijo.

#OjodelaNoche | En el sur de Bogotá, una madre denuncia que su hija de 2 años fue presuntamente abusada en un jardín infantil en San Cristóbal. La menor está en el hospital San Blas y se espera que las autoridades investiguen y encuentren al responsable. Siga la señal de… pic.twitter.com/fxj3Fi3qQy — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 11, 2025

El terror se instaló en la comunidad tras conocerse que la niña de dos años tiene su condición de salud en estado reservado y tendría una enfermedad de transmisión sexual, por lo que la familia pide que se capture a los responsables de este hecho.

La Procuraduría General de la Nación también intervino, abriendo una indagación previa para averiguar lo ocurrido en el citado hogar infantil y evaluar la responsabilidad de quienes debían asegurar la protección de los niños. La pequeña se encuentra en el hospital San Blas, del sur de Bogotá.

