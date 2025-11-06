Tras una alarma en el barrio Villa de Los Alpes, en Ciudad Bolívar, Bogotá, dos menores fueron hallados solos y encerrados en una vivienda. Los menores de 3 y 6 años de edad, fueron rescatados por oficiales de la Policía Nacional tras haberse denunciado el constante llanto proveniente de la residencia, como lo reporta el informe de las autoridades en Bogotá.

En esfuerzo conjunto entre patrulleros, el Cuerpo Oficial de Bomberos y del grupo especial de Infancia y Adolescencia, tuvieron que forzar para poder ingresar a la vivienda la cual estaba cerrada con llave y pasador, y se constató que los menores no estaban bajo el cuidado de un adulto. Posteriormente, la propietaria autorizó el ingreso, pero no fue sino hasta haber retirado una de las rejas del hogar que se logró el rescate de los niños, como se constata en los videos.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá a acentuado su preocupación con respecto a este tipo de situaciones y han dejado en claro que no dudarán en tomar todas las acciones necesarias para salvaguardar la integridad de los menores que se encuentren en situaciones de riesgo.

Una vez retirados, los menores fueron llevados a una evaluacion de su condición de salud y se garantizó su integridad física y emocional, antes de ser trasladados a una sede de Bienestar Familiar, donde iniciará el proceso de restablecimiento de sus derechos.

En los videos se ve cómo los menores de edad abrazan a los patrulleros que los rescatan y les agradecen por ese gesto. De igual manera, se está buscando a los padres de familia de estos pequeños, quienes deberán demostrar por qué dejaron a los niños a su suerte y encerrados en una vivienda.

