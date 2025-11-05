El asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes, sigue conmocionando al país no solo por las coincidencias con el caso de Luis Andrés Colmenares —ambos murieron un 31 de octubre tras asistir a una fiesta de Halloween y pertenecían a la misma institución—, sino también por los nuevos testimonios que empiezan a arrojar luz sobre lo ocurrido.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “La había embarrado”: duro testimonio del otro implicado en el asesinato de Jaime Esteban Moreno)

Una mujer identificada como ‘Juliana’, amiga de la víctima, habló con Blu Radio y reveló detalles preocupantes sobre el principal señalado del crimen, Juan Carlos Suárez Ortiz, quien actualmente está capturado. “Tuve la oportunidad, o el desatino, no sé, de conocerlo el año pasado, más o menos en febrero, en un ambiente social con otros amigos”, contó.

Qué pasó en la noche en que murió Jaime Esteban Moreno

Aunque en un primer momento lo describió como una persona tranquila, su relato dio un giro: “Él mencionó que no tomaba mucho porque tenía problemas de ira. Por eso practicaba deportes de impacto, calistenia y ejercicios de fuerza, como una forma de liberar su ira”, explicó en la emisora.

Lee También

‘Juliana’ también aseguró que la noche de la tragedia el lugar donde se celebraba la fiesta de Halloween estaba completamente lleno, lo que provocó empujones, discusiones y un ambiente tenso entre los asistentes.

Según dijo a la emisora, esa mezcla de desorden, consumo de alcohol y antecedentes temperamentales del sospechoso podría haber detonado la riña que terminó con la vida del joven universitario.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.