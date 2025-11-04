Triviño Ramírez fue asesinado con arma cortopunzante en la estación Marly de Transmilenio. Según Citytv, el hombre regresaba a casa con su esposa tras una celebración familiar por Halloween alrededor de las 11:30 p. m.

Según el relato de su hermana, Elkin salió brevemente de la estación de Transmilenio Marly y regresó minutos después, desplomándose en brazos de su esposa. Al levantarle la camisa, descubrió una herida mortal en el pecho.

La familia no sabe nada sobre el presunto ataque. Elkin conservaba todos sus objetos personales –celular, billetera y documentos–, por lo que descartan que haya sido un intento de robo.

“La esposa salió corriendo a ver qué pasó, porque no se le veía sangre, absolutamente nada. Ella le levantó su camisa y tenía un agujero en la mitad de su pecho. En este momento, mi hermano falleció en los brazos de ella. Ella pidió ayuda y nadie le quiso ayudar”, agregó la hermana del fallecido.

La estación temporal Marly cuenta con múltiples cámaras internas y externas, pero hasta ahora no hay información oficial sobre la revisión de videos o identificación de sospechosos.

