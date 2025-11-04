Triviño Ramírez fue asesinado con arma cortopunzante en la estación Marly de Transmilenio. Según Citytv, el hombre regresaba a casa con su esposa tras una celebración familiar por Halloween alrededor de las 11:30 p. m.
Según el relato de su hermana, Elkin salió brevemente de la estación de Transmilenio Marly y regresó minutos después, desplomándose en brazos de su esposa. Al levantarle la camisa, descubrió una herida mortal en el pecho.
“Creemos que él bajó por la estación y en cuestión de cuatro minutos el volvió a subir y alcanzó a llegar como a la mitad de la estación y se desgonzó”, contó la mujer en Citytv.Lee También
La familia no sabe nada sobre el presunto ataque. Elkin conservaba todos sus objetos personales –celular, billetera y documentos–, por lo que descartan que haya sido un intento de robo.
“La esposa salió corriendo a ver qué pasó, porque no se le veía sangre, absolutamente nada. Ella le levantó su camisa y tenía un agujero en la mitad de su pecho. En este momento, mi hermano falleció en los brazos de ella. Ella pidió ayuda y nadie le quiso ayudar”, agregó la hermana del fallecido.
La estación temporal Marly cuenta con múltiples cámaras internas y externas, pero hasta ahora no hay información oficial sobre la revisión de videos o identificación de sospechosos.
Homicidios reportados en Colombia
El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
