En entrevista con Blu Radio, el abogado Camilo Rincón y quien representa a la familia de Jaime Esteban Moreno, contó detalles de cómo avanza el proceso judicial que esclarece la responsabilidad de quienes habrían asesinado al joven en la noche previa a Halloween.

En conversación con Néstor Morales, Rincón empezó por detallar que la audiencia en contra de Juan Carlos Suárez, quien sería uno de los responsables de la golpiza al joven estudiante de Los Andes, fue suspendida y se reanudará mañana 5 de noviembre. Allí, la Fiscalía le imputaría el delito de homicidio doloso y agravado. Sumado a esto, esperan que la entidad solicite medida de aseguramiento intramural en centro penitenciario y carcelario contra Suárez.

Por ahora, Rincón revela que las agresiones se desataron por un altercado al interior de Before Club. Ante las diferencias, Jaime Esteban Moreno y su amigo Juan David.

“Ellos solicitan transporte por aplicación, no llega y se van al Oxxo de la 64. Allí es la primera interceptación de los cuatro sujetos y es el primer golpe que recibe Jaime Esteban Moreno en el cuello“, dijo Rincón.

Contó el penalista que en un cruce de palabras, Juan Carlos Suárez les dice: “váyanse de aquí o los cascamos“. Después de avanzar y moverse del lugar ante la advertencia, como también lo muestran videos captados por cámaras de seguridad, Jaime Esteban y Juan David son golpeados. Pese a los intentos de su amigo, Esteban Moreno recibió varios golpes por parte de Juan Carlos y otro joven de camiseta negra que aún no es identificado.

Ante el relato del abogado de la familia Moreno y de conocer que aún se buscan grabaciones al interior del bar para conocer qué desato la discusión entre los jóvenes, el periodista reaccionó y dijo: “Son unos bárbaros, ojalá se pudran en la cárcel y aparezca el de la camiseta negra”.

Investigan quienes son las dos mujeres que aparecen en videos de Jaime Esteban Moreno

En la mesa de ‘Mañanas blu’ también interrogaron al abogado por la presencia de dos mujeres que aparece en las grabaciones y si el altercado se habría dado por la cercanía de Esteban Moreno con alguna de ellas. Ante esto, Rincón no descartó la posibilidad, pero dijo que esto aún es materia de investigación.

Sumado a esto, agregó que una de las mujeres, según el testimonio de Juan David, le dijo a los agresores: “es él”, cuando la interrogaron por Jaime Esteban Moreno.

