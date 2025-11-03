Una trágica escena de violencia familiar conmocionó a la ciudad de Pasto (Nariño). Un coronel retirado del Ejército, identificado como Ariel Mora Rodríguez, asesinó a su exesposa y a su hijo, estudiante de Medicina, dentro de una pizzería ubicada sobre la Avenida de los Estudiantes, en el norte de la ciudad (ver mapa).

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, Mora citó a sus familiares a una reunión el viernes 31 de octubre. En medio del encuentro, se desató una discusión que rápidamente terminó en tragedia. El hombre sacó un arma de fuego y disparó varias veces contra ambos.

Víctimas de coronel retirado, en Pasto

Las víctimas fueron identificadas como Magda Patricia Muñoz, de 44 años, y su hijo Sebastián Mora Muñoz, estudiante de Medicina en la Fundación Universitaria San Martín, quien adelantaba su internado en el área de urgencias del Hospital Departamental de Nariño, señala El Espectador.

Según el reporte médico citado por el diario, el joven ingresó al Hospital Universitario Departamental de Nariño con múltiples heridas de arma de fuego en el abdomen, la espalda y las extremidades. Aunque fue intervenido, falleció.

Su madre, por su parte, recibió tres impactos de bala. Fue trasladada de urgencia a una clínica y permaneció en la unidad de cuidados intensivos bajo pronóstico reservado, pero también murió horas después.

El agresor se quitó la vida tras el ataque

Tras cometer el crimen, el coronel retirado abandonó el lugar y abordó un taxi, en el cual, según testigos, se disparó durante el trayecto. El conductor lo trasladó a un hospital, donde los médicos confirmaron su muerte.

Ariel Mora Rodríguez estaba pensionado del Ejército desde 2020. Su hijo, Sebastián, era reconocido por sus compañeros de universidad por su dedicación académica y su pasión por el boxeo, disciplina que practicaba de manera constante, señala el medio.

