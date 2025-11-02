Justo en el Día de los Fieles Difuntos, el político Miguel Uribe Londoño, hoy precandidato presidencial del Centro Democrático, compartió un mensaje que conmovió a sus seguidores.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “No volverá un presidente como Gustavo Petro”: Miguel Uribe L., sobre elecciones de 2026)

Publicó una fotografía junto a su hijo, el fallecido senador Miguel Uribe Turbay, acompañada de una frase breve, pero profunda: “Hoy te extraño más que nunca.”

El mensaje, difundido este 2 de noviembre, desató numerosas reacciones de afecto y solidaridad. Decenas de figuras públicas y ciudadanos enviaron palabras de apoyo al dirigente, quien desde la muerte de su hijo se ha referido en varias ocasiones al dolor y al orgullo que lo acompañan desde entonces.

Lee También

Hoy te extraño más que nunca. pic.twitter.com/jpufromg4z — Miguel Uribe (@migueluribel) November 2, 2025

Un recuerdo que une a una familia y a un país

Uribe Turbay, nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala e hijo de la asesinada periodista Diana Turbay, fue una figura destacada del Centro Democrático. Su trayectoria incluyó cargos como secretario de Gobierno de Bogotá y senador de la República, donde impulsó debates sobre seguridad, emprendimiento y fortalecimiento institucional.

Tras su fallecimiento, víctima de un atentado en Fontibón, su padre ha mantenido viva su memoria, evocando en distintas ocasiones su carácter, su vocación de servicio y la esperanza que representaba para una generación política.

Ahora, desde su rol como precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño ha reiterado que el recuerdo de su hijo es una fuerza que lo impulsa a continuar trabajando por el país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.