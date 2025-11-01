En la mañana del viernes 31 de octubre, un accidente fatal en la Avenida Mutis dejó dos motociclistas muertos y uno gravemente herido. El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida Mutis con la carrera 98, en el sector de Álamos Norte de la localidad de Engativá.

La lamentable situación se reportó hacia las 6:53 a.m. y estuvo involucrado un Volkswagen blanco, cuyo conductor huyó de la escena y es buscado por las autoridades.

Las autoridades de tránsito y la Policía Metropolitana de Bogotá acordonaron la zona inmediatamente después del accidente para adelantar las investigaciones pertinentes y brindar atención a las víctimas.

Hermano de víctima de accidente en la Mutis habló de hallazgo en carro involucrado

El hermano de Viviana Marcela Suárez Isaza, una de las dos mujeres que fallecieron en un accidente vial en la Avenida Mutis de Bogotá, compartió un emotivo relato sobre el momento en que arribó al lugar de la tragedia.

Según publicó El Tiempo, Jhon Anderson Isaza describió cómo al acercarse al vehículo aún volcado, pudo distinguir botellas de licor al interior, lo que le provocó una profunda indignación.

“Cuando yo llegué al lugar de los hechos, yo me acerqué hasta el vehículo cuando todavía estaba volteado. Miré en el interior del vehículo, entonces alcancé a tomar unas fotos y videos y se veían unas botellas de licor“.

El hombre conmovió con su relato en el que mencionó que su familiar dejó un pequeño de 3 años y cuestionó al sujeto que aún no da la cara luego del fatal siniestro vial.

“Dejó un niño de 3 años huérfano, muy duro por la irresponsabilidad de gente que no se sabe controlar, que no sabe medir las consecuencias de sus actos”, indicó Isaza.

Su versión confirmaría las sospechas, según testigos, de que el conductor del vehículo particular conducía bajo efectos del alcohol y por ese motivo abandonó el lugar.

