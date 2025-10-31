El siniestro, ocurrido frente a una estación de gasolina Terpel, involucró un carro particular blanco y dos motocicletas. Según los reportes preliminares, el vehículo se volcó tras chocar con las motos que transitaban por la vía, causando la muerte instantánea de los dos motociclistas en el lugar.

Hasta el momento, las autoridades de criminalística no habían llegado para realizar el levantamiento de los cuerpos. La avenida Mutis permanece cerrada mientras se adelantan las labores de investigación y remoción, lo que ha generado un fuerte trancón en la zona y obligó a muchos conductores a buscar rutas alternas.

En este enlace puede ver el video del lugar del accidente. Pulzo se abstiene de publicarlo enteramente por cuenta de su crudeza.

El estado de salud de las personas que viajaban en el carro aún no ha sido confirmado, aunque ambulancias y unidades de emergencia llegaron al sitio para atender la situación.

La Secretaría de Movilidad informó que la zona sigue acordonada mientras se espera la llegada de las autoridades de tránsito y criminalística para esclarecer las causas del accidente.

