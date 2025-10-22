Un trágico accidente aéreo ocurrido este miércoles en Venezuela quedó registrado en video y ha causado conmoción en redes sociales. Las imágenes muestran el instante en que una avioneta se siniestra justo después de despegar del aeropuerto de Paramillo, en el estado Táchira.
En el video, difundido por medios locales, se observa cómo la aeronave logra elevarse unos metros, pero segundos después pierde estabilidad, gira bruscamente hacia un costado y termina estrellándose contra el suelo. El impacto provocó una fuerte explosión que envolvió a la avioneta en llamas.
🇻🇪 | ÚLTIMA HORA: Dos muertos al estrellarse una avioneta que intentaba despegar en el aeropuerto de Paramillo, Táchira, Venezuela. pic.twitter.com/S6WY6saWOL
— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) October 22, 2025
Accidente aéreo en Venezuela
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) confirmó que el hecho se registró a las 9:52 a. m. (hora local) y que la aeronave, identificada con la matrícula YV1443 y de tipo PAY1, cayó durante la fase inicial del despegue.
“De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y el accionar de los Bomberos Aeronáuticos del mencionado aeropuerto para atender el accidente. Lamentablemente, en el mismo resultaron fallecidos los dos tripulantes a bordo”, informó la entidad en un comunicado.
El INAC también señaló que la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) ya fue activada para determinar las causas del siniestro.
El hecho mantiene en alerta a las autoridades aeronáuticas venezolanas, mientras se adelantan las investigaciones que permitan esclarecer qué provocó la falla en el vuelo.
