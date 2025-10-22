Un trágico accidente aéreo ocurrido este miércoles en Venezuela quedó registrado en video y ha causado conmoción en redes sociales. Las imágenes muestran el instante en que una avioneta se siniestra justo después de despegar del aeropuerto de Paramillo, en el estado Táchira.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Así era Marlon Andrey, joven arrollado por vehículo de Avianca en El Dorado: “Muy feliz y ocurrente”)

En el video, difundido por medios locales, se observa cómo la aeronave logra elevarse unos metros, pero segundos después pierde estabilidad, gira bruscamente hacia un costado y termina estrellándose contra el suelo. El impacto provocó una fuerte explosión que envolvió a la avioneta en llamas.

Accidente aéreo en Venezuela

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) confirmó que el hecho se registró a las 9:52 a. m. (hora local) y que la aeronave, identificada con la matrícula YV1443 y de tipo PAY1, cayó durante la fase inicial del despegue.

“De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y el accionar de los Bomberos Aeronáuticos del mencionado aeropuerto para atender el accidente. Lamentablemente, en el mismo resultaron fallecidos los dos tripulantes a bordo”, informó la entidad en un comunicado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (@inac__ve)

El INAC también señaló que la Junta Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC) ya fue activada para determinar las causas del siniestro.

El hecho mantiene en alerta a las autoridades aeronáuticas venezolanas, mientras se adelantan las investigaciones que permitan esclarecer qué provocó la falla en el vuelo.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.