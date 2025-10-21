El Senado de Estados Unidos sostuvo este martes una audiencia para examinar la presencia y actividades de Hezbollah en América Latina, enfocándose especialmente en Colombia y Venezuela. El senador republicano John Cornyn, quien preside el Subcomité del Comité Judicial del Senado, alertó sobre el alcance regional del grupo, al que calificó como una amenaza creciente para la seguridad.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “No me echen la culpa”: la respuesta de Petro sobre medidas de Trump contra Colombia)

“Hezbollah ha estado activo en el país vecino Venezuela y también en Colombia”, afirmó Cornyn durante su intervención. El legislador detalló cómo el grupo político y militar chií, con base en Líbano y conocido por su confrontación directa con Israel, ha establecido redes de financiamiento ilícito en Sudamérica.

(Vea también: “Somos hermanos siameses”: Maduro metió cucharada en medio de tensión entre Colombia y EE. UU.)

Lee También

Uno de los casos señalados fue el de Ayman Joumaa, identificado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. como un actor clave de Hezbollah en la región. Joumaa fue designado bajo la Ley Kingpin, utilizada por el gobierno estadounidense para sancionar a individuos y organizaciones vinculadas al narcotráfico. Según las autoridades, Joumaa facilitó operaciones de lavado de dinero para cárteles latinoamericanos, canalizando recursos hacia el grupo libanés.

#MUNDO A esta hora, el Senado de Estados Unidos sostiene una audiencia sobre las operaciones de Hezbollah en América Latina, incluyendo a Colombia. El senador republicano John Cornyn señaló que el grupo político y militar chií del Líbano, involucrado en varios conflictos con… pic.twitter.com/my4NyxD98z — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 21, 2025

Lee También

Además, el senador Cornyn mencionó a Ali Mohamad Saleh, ciudadano colombo-libanés incluido en la lista de Terroristas Globales Especialmente Designados.

Hasta el momento, las autoridades colombianas no han emitido declaraciones sobre los señalamientos presentados en el Capitolio.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.