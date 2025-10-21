Colombia vivió este martes una jornada histórica. El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los cargos por soborno a testigos y fraude procesal, en un fallo que cambia por completo el rumbo de uno de los casos judiciales más mediáticos y divisivos de los últimos años.

La decisión revoca la condena de 12 años de prisión domiciliaria que había sido dictada en su contra apenas tres meses atrás, y declara inocente al líder del partido Centro Democrático.

La audiencia, que se prolongó durante varias horas, estuvo cargada de tensión dentro del Palacio de Justicia, con presencia de simpatizantes y detractores del exmandatario.

Secretario de Estado de EE. UU. se pronuncia sobre caso Uribe

Tras conocerse el veredicto, no tardaron en llegar las reacciones internacionales. Desde Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, celebró la decisión y lanzó un mensaje contundente en defensa del exmandatario:

“La justicia colombiana ha prevalecido tras la absolución del expresidente Uribe tras años de cacería política contra él y su familia. #UribeInocente”, escribió en su cuenta oficial.

Colombia’s justice has prevailed as former President Uribe is absolved after years of the political witch hunt against him and his family. #UribeInocente — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 21, 2025

El fallo marca el cierre —al menos judicial— de una de las batallas legales más extensas y controversiales en la historia reciente del país, mientras el entorno político se sacude ante las repercusiones de un proceso que dividió a Colombia por más de una década.

