Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, se pronunció por primera vez sobre la reciente tensión diplomática que enfrenta a Colombia y Estados Unidos, luego de las declaraciones cruzadas entre su padre y el mandatario norteamericano, Donald Trump.

¿Qué dijo Andrea Petro a Donald Trump?

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la joven especialista en Comercio Internacional compartió un mensaje en el que expresó su respaldo a la posición del presidente Petro frente al conflicto político y diplomático que se ha causado entre ambas naciones.

Aunque no mencionó directamente a Trump, sus palabras dejaron clara su postura frente a la defensa de la soberanía y las decisiones que ha tomado el actual Gobierno colombiano.

“Defender la paz, la vida y la soberanía de Colombia frente al narcotráfico exige valentía y compromiso”, escribió Andrea Petro en la red social, donde su mensaje rápidamente generó reacciones entre seguidores y detractores del jefe de Estado.

Defender la paz, la vida y la soberanía de Colombia frente al narcotráfico exige valentía y compromiso. Esto es exactamente lo que se ha hecho, de manera decidida y efectiva, donde otros gobiernos no pudieron avanzar. — Andrea Petro (@andreapetro91) October 21, 2025

El comentario de la hija del mandatario llega en medio de una etapa crítica para las relaciones bilaterales, luego de que Trump señalara públicamente la estrategia del Gobierno colombiano frente a la lucha contra el narcotráfico, calificándola de “ineficaz”. En respuesta, el presidente Gustavo Petro defendió su política de paz total y de sustitución de cultivos ilícitos, afirmando que Colombia no será más un país subordinado a los intereses extranjeros.

Andrea Petro aprovechó su mensaje para resaltar los logros que, según ella, se han alcanzado durante el actual mandato en comparación con administraciones anteriores. En una clara alusión a los gobiernos que precedieron al de su padre, escribió: “Esto es exactamente lo que se ha hecho, de manera decidida y efectiva, donde otros gobiernos no pudieron avanzar”.

Su mensaje también fue leído como una crítica implícita a la dependencia histórica que Colombia ha mantenido en materia de seguridad y cooperación internacional.

Esta es la primera vez que la hija mayor del presidente se refiere públicamente a un tema de confrontación internacional entre Colombia y Estados Unidos. No obstante, no es la primera ocasión en la que Andrea Petro expresa su respaldo a las posturas políticas de su padre.

En ocasiones anteriores, ya había manifestado su apoyo a la defensa de Palestina y a la condena que el presidente Gustavo Petro ha hecho contra lo que él considera un “genocidio” perpetrado por Israel.

