Luego de una entrevista que dejó más preocupaciones que certezas, el presidente Gustavo Petro se reunió con John McNamara, encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos. De esa reunión, se supo que se habló sobre las tensas relaciones con el país norteamericano y sobre el TLC, que dice el presidente colombiano, “está suspendido”.

Sigue a PULZO en Discover

Esta fue la fotografía que compartieron en redes sociales sobre este encuentro:

Más allá de la relevancia de esta reunión, que ojalá permita un llamado a la tranquilidad por parte de los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, hubo detalles que no pasaron desapercibidos.

El primero de ellos, el desorden en la oficina del presidente. En una de las mesas se ven un montón de documentos arrumados y en completo desorden, algo que no es usual en las oficinas de un presidente, que se debe caracterizar por el orden para poder estar al frente de la mayor cantidad de cosas. Pero no fue lo único.

En la fotografía, junto a Jhon McNamara, se ve también una cobija que llevó a preguntar a las personas si él duerme ahí o quién es la persona que la usa.

Pero el detalle que más llamó la atención es que el presidente tiene en su oficina una caja de colágeno y una caja para guardar los retenedores para los dientes. Cabe recordar que hace unos meses, el presidente apareció con unas marcas en su piel que hicieron especular que él se había sometido a una cirugía estética para estirar las arrugas de la piel.

De hecho, el presidente ha mostrado su interés en mantenerse con una imagen juvenil y se ha sometido a varios médicos y tratamientos para lograr este fin.

Estas son, al detalle, las imágenes en las que se ven estos curiosos artículos:

Hablando de otras cosas, ¿no les parece increíble que reciba al embajador encargado en ese desorden? Cobijas, papeles por todos lados, una caja de colageno para la piel. ¿Será que duerme ahí? Qué locura. pic.twitter.com/lNVPi376o7 — Ani Abello (@ANIABELLO_R) October 21, 2025

¿Para qué sirve el gel de colágeno que está en la oficina del presidente?

Esa caja es un suplemento a base de colágeno hidrolizado, que puede contener vitaminas y otros nutrientes. Son varios sus beneficios:

Promueve la salud articular y mejora la movilidad y flexibilidad.

Ayuda a reducir el dolor y las molestias en las articulaciones.

Favorece la salud de la piel.

Estimula la producción natural de colágeno en el cuerpo.

Algunas versiones (como Nutrigel Advance) incluyen vitaminas C y D para proteger el cartílago articular y reducir el daño.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.