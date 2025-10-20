El presidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo revés judicial. La Corte Constitucional le ordenó retractarse públicamente por emitir declaraciones consideradas “estigmatizantes” contra mujeres, entre ellas varias periodistas, luego de calificarlas en 2024 como “muñecas de la mafia” y “periodistas del poder”.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Petro se puso a darle ‘lección’ a Coronell y soltó aviso que lo dejó frío: “Me volveré inolvidable”)

Según el alto tribunal, esas expresiones vulneraron los derechos a la no discriminación y a una vida libre de violencia de género y digital. La magistrada que estudió el caso le dio al mandatario un plazo de cinco días para ofrecer disculpas públicas y abstenerse de hacer nuevas manifestaciones de ese tipo.

El fallo se suma a otro reciente emitido por un juzgado de Bogotá, que también ordenó al jefe de Estado retractarse por sus polémicas palabras durante una reunión con su gabinete transmitida por canales oficiales. En ese encuentro, Petro dijo que “una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer”.

Lee También

El juzgado calificó esa afirmación como un acto de “violencia simbólica” contra todas las mujeres del país y le exigió al mandatario ofrecer disculpas públicas y participar en una capacitación sobre sensibilización de género.

La respuesta del presidente no tardó. En su cuenta de X, Petro escribió: “¿Pasamos al franquismo de nuevo?”, dejando clara su inconformidad con la decisión judicial.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.