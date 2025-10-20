En la entrevista de Daniel Coronell este martes, Gustavo Petro, además de referirse a la tensión con Estados Unidos, también tuvo algunos momentos para hablar sobre su Gobierno y también sobre su salida del cargo, teniendo en cuenta que en solo meses tendrá que abandonar la Casa de Nariño.

Abordando este tema, el mandatario empezó por decir cuál es su objetivo y el mensaje que ha querido dejar en su gestión. “Lo que yo estoy tratando de enseñar en Colombia es que hay que luchar por la vida antes que por el billete. La codicia es la enemiga de la vida, lo decía quizás Jesús y otros religiosos, pero es la realidad del capital: codicia. Cada vez que en un ser humano se deja ganar de la codicia, puede ser izquierdistas o lo que sea, puede ser lo que sea. Todo ser humano, incluso los que traquetean. Se dejaron ganar el corazón de la codicia. Trump se dejó ganar el corazón de la codicia”, dijo el presidente.

“El poder del macho”: Petro sobre otros líderes mundiales

Sin embargo, Petro cambió el rumbo de la conversación hasta volverse a referir al poder masculino, haciendo nuevamente una metáfora confusa de los genitales y la diplomacia mundial.

“La diplomacia mundial es: bombas y dinero. Poder de machos que reemplazan sus órganos genitales y no vuelvo a repetirlo porque ahora tengo que retractarme, por bombas. Poder de la máquina, poder de la muerte, cuando sus órganos genitales son reproductores de la vida. Ese es el poder del macho que termina siendo homosexual y no lo reconoce cuando debería”, dijo el presidente, para hablar de la gestión de los líderes mundiales.

Después de esto, ya retomando la que era su idea inicial, el mandatario insistió en que el objetivo de su Gobierno ha sido el de la vida. “Hemos demostrado, y yo hago parte de eso, que palabras y multitudes en las calles también son poder y son el otro poder, el poder de la vida”, agregó.

En este fragmento de la entrevista, también destacó que el mandatario insistió en que será “inolvidable” y que su discurso trascenderá. A esto, Coronell lo interrogó: “¿Está usted más preocupado de su imagen que de millones de colombianos”.

Sin dudarlo, el presidente respondió: “Sí, y del mundo. Lo digo con orgullo, mis palabras trascienden”.

Después de la entrevista, se conoció que el presidente sostuvo un encuentro con John McNamara, quien entregaría razones oficiales desde Estados Unidos con relación a las decisiones que tomó el país contra Colombia.

