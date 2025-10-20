Ante la creciente tensión entre Colombia y Estados Unidos en las últimas semanas, el presidente Gustavo Petro salió en entrevista este lunes 20 de octubre para responder qué medidas tomará el Gobierno para calmar las aguas.

Sigue a PULZO en Discover

El periodista Daniel Coronell empezó por interrogar al primer mandatario por el tono que ha mantenido en respuesta a las decisiones del gobierno del país norteamericano.

Esto, teniendo en cuenta a la intervención del mandatario colombiano en las calles de ‘La Gran Manzana’, en Nueva York, donde tomó un megáfono y expresó su respaldo abierto a la causa palestina.

(Vea también: La carta que le enviaron Uribe y Pastrana a Petro para que aclare su relación con Maduro)

Lee También

Citando dicho momento, Coronell le dijo a Gustavo Petro: “Hay formas de hablar, señor presidente. Una cosa es hablar desde la Asamblea General de Naciones Unidas, en la calidad de jefe de Estado, y otra pararse en una calle de Nueva York, en un país extranjero, a invitar a los soldados de ese país a que no obedezcan a su presidente, ¿usted cree que eso le correspondía hacerlo al presidente de Colombia”.

En respuesta a esto, el presidente defendió que fueron actividades relacionadas con lo que se discute en la ONU y que su intervención fue en una calle al frente de Naciones Unidas.

(Vea también: “Vamos a erradicarlos”: Donald Trump lanzó amenaza a Hamás si no cumple con su plan de paz)

En cuanto al mensaje, aclaró: “No es que desobedezcan a su presidente. Hay que meterlo en el contexto total de discurso. Ningún soldado del mundo, ni colombiano, ni europeo, ni africano, ni norteamericano, puede cumplir una orden que sea disparar contra la humanidad y cometer un crimen contra la humanidad, porque el delito que se llama ‘crimen contra la humanidad’ es el peor del mundo”.

Lee También

Incluso, agregó que si él, en su función de jefe de Estado, llega a dar órdenes de disparar contra la humanidad, debe ser desatendida.

Sumado a esto, Coronell interrogó qué pensaría Petro si alguien llega a la Plaza de Bolívar a llamar a desobedecer sus órdenes, a lo que él respondió: “Ya pasó”. Sin embargo, no dio una mayor postura frente a la pregunta del periodista.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?

El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.