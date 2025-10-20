Después de una reunión en Casa de Nariño y de afirmar que respondería de manera inteligente a las medidas tomadas por Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro atendió una entrevista en exclusiva con Daniel Coronell para referirse a las recientes problemáticas diplomáticas.

En medio de la conversación, cuando el presidente Petro afirmó que “no ha dicho mayor cosa” —pese a sus declaraciones ante Naciones Unidas—, el periodista lo interpeló de inmediato: “No me va a decir que no ha dicho mayor cosa; en gran parte estamos en este problema por lo que usted dijo”.

En respuesta a esto, Petro aseguró que Trump decidió poner aranceles a todo el mundo y que el incremento en las tensiones comerciales no es algo que tenga que ver personalmente con él.

“No me echen la culpa, siempre le echan la culpa a Petro y no. El ‘señor arancel’ decidió a todo el mundo ponerle aranceles”, dijo el primer mandatario.

