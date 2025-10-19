La relación diplomática entre Estados Unidos y Colombia está viviendo uno de sus momentos más complicados por una denuncia que adelantó el presidente Gustavo Petro en el que aseguró que una lancha atacada en el Caribe el pasado 16 de septiembre no era venezolana y que tampoco estaba en aguas internacionales, lo cual dejó la cifra de un colombiano fallecido y una ruptura en la soberanía nacional.

Eso ha destapado toda una discusión en las redes sociales entre el mandatario colombiano y el presidente estadounidense Donald Trump, que se escalaría con represalias mayores como quitar el apoyo contra el narcotráfico y hasta aranceles que afectarían a miles de colombianos.

El colombiano fallecido en dicho ataque fue Alejandro Carranza Medina, a quien Petro defendió. Sin embargo, tiempo después de que surgió dicha información, se conoció un poco más del pasado de este pescador, quien ya había estado capturado.

Según dio a conocer El Tiempo, en 2015 más de 260 armas incautadas por la Policía en Santa Marta habían desaparecido, por lo que se comenzó con la investigación y se determinó que todo se trató de un tema de corrupción, vínculos con grupos criminales y hasta falsificación de documentos.

De hecho, en esa oportunidad fueron detenidos el mayor Rolando Pinzón García, jefe de la Sijín de ese entonces; cinco uniformados de distintos rangos, y un civil.

Los oficiales se declararon inocentes, pero el civil, identificado como Alejandro Carranza Medina, más conocido como ‘Coroncoro’, sí se declaró culpable, por lo que fue ajusticiado por concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad en documento público y hurto agravado.

El humilde pescador Alejandro Carranza, alias "Coroncoro", capturado y condenado por robo masivo de armas a la Policía en 2016, con policías en la banda, que fueron vendidas al peligroso grupo paramilitar "Los Pachencas". Es válido discutir si los ataques de EEUU a estas lanchas…

Sin embargo, una década después de que ocurrió este hecho, Carranza se encontraba libre y fue uno de los atacados por Estados Unidos en esa lucha por acabar con el narcotráfico.

Ahora, vale la pena destacar que la discusión no queda en el pasado del hombre y si efectivamente la embarcación llevaba droga o no, sino en el lugar del ataque, ya que si se comprueba que efectivamente el bombardeo se ejecutó en Colombia y no en aguas internacionales, eso significaría una violación a la soberanía y por eso las consecuencias serían más grandes.

Lo cierto es que la discusión entre Colombia y Estados Unidos sigue prendida y los ciudadanos solo esperan que esto no desencadene consecuencias mayores en temas de turismo, economía y más.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.