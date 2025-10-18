Actualmente, el clima político en Colombia está bastante tensionante, pues la polarización es cada vez mayor, al igual que los ataques, violencias y demás en las redes sociales tanto entre ciudadanos del común como de los congresistas, ministros y más.

De hecho, ahora, como existen estos canales de comunicación, muchas personas pueden tirar ataques ácidos contra otra sin que nada le ocurra, pero eso muchas veces tiene consecuencias importantes como amenazas, por poner un ejemplo.

Eso, de hecho, fue lo que le ocurrió al periodista Alejandro Villanueva, director del medio Desigual, quien por medio de un video en sus redes sociales aseguró que le tocó, por segunda vez en su vida, irse del país porque no hay garantías ni protección para él por parte del Estado.

“Me toca irme del país por segunda vez en la vida. En Colombia, incomodar a los poderosos tiene un precio, pues resulta que el Estado debería dar garantías para todas las personas que se atreven a cuestionar al Estado, a los corruptos y a los mafiosos, cosa que en este Gobierno, el Gobierno del cambio, no pasa”, dijo el periodista.

Y agregó: “Yo me puedo ir del país, pero hay gente que no. Hay gente que está desprotegida y no pasa nada. Me voy hasta que el Gobierno decida prestarle atención a esta vaina. Hemos recibido amenazas de muerte por teléfono, físicas y demás, pero nadie hace nada”.

Me voy otra vez del país, pero está vez en el gobierno del cambio @petrogustavo pic.twitter.com/exBjR9eYCw — Alejandro Villanueva (@VillanueAle) October 18, 2025

Además, el periodista aseguró que la protección está destinada para los delincuentes, pero no para aquellos que en serio lo necesitan. Es más, concluyó diciendo que aunque se vaya y con eso muchos creen que va a dejar de “incomodar a los delincuentes”, va a hacer todo lo contrario para que el país conozca la verdad.

Dicho video despertó toda clase de reacciones en las redes sociales, pues muchos aseguran que no puede estar sufriendo si viaja en primera clase, mientras que otros simplemente le expresan su mensaje de solidaridad porque para nadie es fácil tener que dejar el país debido a amenazas de esta índole.

